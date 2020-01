Así fue el curioso incidente que protagonizó Natalia Duco en grabaciones de MasterChef Celebrity

La atleta Natalia Duco fue una de las últimas figuras confirmadas para participar en MasterChef Celebrity, concurso culinario que transmitirá Canal 13. Por estos días, el espacio se filma en tierras colombianas, pero no todo ha sido cámaras y sartenes.

La deportista vivió un curioso incidente en un gimnasio de Bogotá. Duco detalló a LUN que estaba practicando lanzamiento de balón medicinal, un tipo de ejercicio para entrenar su especialidad, cuando rompió una de las murallas del recinto.

"Siempre pregunto antes en los gimnasios que no conozco si puedo hacer este ejercicio, porque ya me he echado 5 ó 6 paredes entrenando por el mundo. Tengo mucha fuerza. Así que fueron súper buena onda y no me dijeron nada, ni menos pagarlo", relató la atleta.

Parte de su entrenamiento consiste en lanzar un balón de 8 kilos en 10 series. Para ello, Duco busca recintos adecuados para este ejercicio. "Tienen que ser paredes de cemento, bien duras, que aguanten mi fuerza. Incluso, para entrenar, busco gimnasios que no pueda destruir", comentó.

Respecto de su participación en MasterChef Celebrity, la deportista se mostró motivada: "En la televisión no hay deportistas olímpicos y es bonito que nos conozcan, que vean el esfuerzo y la disciplina que hay detrás y cómo somos".