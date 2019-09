Así fue como el periodista Santiago Pavlovic perdió su ojo izquierdo

Con motivo del estreno de Sin Parche, el nuevo programa del periodista Santiago Pavlovic, es que volvió a viralizarse la entrevista que dio el año 2016 a Mentiras Verdaderas, donde contó la verdad sobre su ojo izquierdo.

En esa instancia, el comunicador reveló que "muchas veces la gente me pregunta dónde perdí el ojo, que si había sido en la guerra en Afganistán, no sé, en Sri Lanka o en Irak". Sin embargo, no fue así, ya que lo perdió cuando tenía tan sólo cinco años.

"La verdad es que yo perdí el ojo en una guerra que tuve de niño (…) De arco y flecha. Entonces me llegó un flechazo en el ojo. Perdí el ojo y estuve muy mal, porque estuve en Santiago, en el Hospital del Salvador", explicó.

Además, en la conversación recordó la fría relación que tenía con sus padres y la dura respuesta que le dieron cuando lo vieron sin su ojo.

"Regresé a la casa, vendado. Y mi papá llega en la noche, pero no me abraza, porque eran muy duros. Ellos habían sido tratados igual. A él lo habían mandado a los nueve años a Chile, en un barco. Yo estaba en la cama. El me mira desde la puerta y dice: 'Qué trago amargo', pero no me abraza ni nada".

Recordemos que el conductor de Informe Especial estrenará Sin Parche el próximo domingo 29 de septiembre, a las 22 horas.