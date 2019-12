Así está el elenco de 'Mi pobre angelito' a casi tres décadas de su estreno

El próximo año se cumplen tres décadas del estreno de "Mi pobre angelito", aquella película navideña que se convirtió en un imprescindible de estas fechas. Dos años después llegaría a la pantalla grande "Perdido en Nueva York", la segunda parte de la historia protagonizada por Macaulay Culkin como el intrépido Kevin McCallister.

Fox transmitirá las dos películas este martes 24 desde las 15:31 horas. Mientras, Canal 13 hará lo propio con el segundo filme durante Nochebuena, desde las 22:30.

Los miembros del elenco tuvieron destinos dispares con el avance de los años, en especial el protagonista, cuya historia ha tenido bastantes puntos oscuros. También hubo intérpretes que fallecieron y otros que gozan de un buen presente.

Macaulay Culkin – Kevin McCallister

Por estas fechas, los fieles espectadores de "Mi pobre angelito" verán a un Kevin de 9 años, pero resulta que hoy tiene 39 y su vida no ha sido para nada fácil tras la fama. Sufrió maltrato psicológico de su padre, lidió con las drogas durante su adolescencia y su cercanía con Michael Jackson fue tema de conversación en medio de las acusaciones en contra del Rey del Pop por abuso sexual a menores.

En la actualidad, Culkin es empresario y realiza fiestas temáticas para adolescentes. Por cierto, se reconcilió con su eterno personaje en un comercial de Google que se viralizó el año pasado.

Joe Pesci – Harry Lyme

Mientras unos verán a Pesci como Harry, el cabecilla de la banda "Los Mojados", otros repasarán su gloriosa vuelta al cine en "El irlandés". A partir de 1998, las apariciones del actor fueron más bien esporádicas, una carrera entretejida con el canto. A fines de noviembre lanzó el single "Baby Girl", en colaboración con Adam Levine, vocalista de Maroon 5.

Daniel Stern – Marv Merchants

El menos inteligente de los ladrones ha estado frente y detrás de las cámaras. Paralelo a los "Mi pobre angelito" se desempeñó como narrador en la sitcom "Los años maravillosos" y en el cine estuvo en películas como "Very Bad Things" y "Una historia de Navidad 2". Su última producción fue el filme canadiense "James vs. His Future Self". También es escultor de bronce y su obra es reconocida en California.

Catherine O’Hara – Kate McCallister

La mujer detrás de la mamá de Kevin ha tenido una fructífera carrera. La actriz canadiense-estadounidense ha estado en películas como "Una serie de eventos desafortunados" y "Surviving Christmas". Además, ha realizado roles de voz en "El extraño mundo de Jack" (Sally), "Chicken Little", "Frankenweenie" y recientemente en "Los locos Addams" como la tía Frump. También es comediante.

Devin Ratray – Buzz McCallister

El hermano matón de Kevin consiguió papeles menores en películas y series. Ha participado en "La ley y el orden: UVE", "Agente Carter", "Hawaii Five-0" y "Russian Doll". También aparece en "Estafadoras de Wall Street", estrenada este año.

Brenda Fricker – Mujer de las palomas (segunda película)

La actriz irlandesa ha realizado diversos trabajos tanto en su país como en Canadá, Australia y Reino Unido. Uno de sus trabajos más destacados es "Cerrando el círculo" ("Closing the ring"), ambientada en la Segunda Guerra Mundial. También tiene una vasta carrera teatral.

Tim Curry – El concierge Hector (segunda película)

Al igual que Catherine O’Hara, Curry se ha desempeñado como comediante y actor de voz. En este último ámbito ha participado en series como "Los Thornberrys", "Aaahh!!! Monstruos de verdad", "Fenomenoide" y "Star Wars: The Clone Wars". También estuvo en las tres películas de "Rugrats" y algunos filmes de Barbie.

In memoriam

John Heard – Peter McCallister

El actor detrás del papá de Kevin inició su carrera en los años 70 y tras su aparición en "Mi pobre angelito" realizó películas como "En la línea del fuego", "El Informe Pelícano", "Ojos de serpiente" y "Desert Blue". Falleció en julio de 2017 tras ser hallado muerto en un hotel de California. La causa de la muerte fue un ataque cardíaco días después de haber sido operado de la espalda.

Roberts Blossom – El “viejo” Marley Nodercross (primera película)

Blossom encarnó al vecino de Kevin, supuestamente acusado de matar a su familia. En realidad se trataba de un abuelo quien no veía a su nieta producto de una pelea con su hijo. El actor y poeta tuvo una vasta carrera en televisión hasta fines de los 90, en el que concretó su retiro. Falleció en julio de 2011 a los 87 años por causas naturales, en un asilo de ancianos.

Eddie Bracken – Señor Duncan

Algunas de las escenas más emotivas de "Perdidos en Nueva York" ocurrió en la juguetería del señor Duncan. Como agradecimiento por su donación, el dueño de la tienda le regala un par de tórtolas de cerámica. El actor que encarna este personaje es una leyenda de la comedia en Hollywood y falleció en 2002 debido a complicaciones en una cirugía.

Bonus track – Donald Trump

El año pasado y tras diversas especulaciones, Macaulay Culkin confirmó que el hombre rubio con el que se cruzaba en el lobby del hotel se trataba del actual Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En realidad, Culkin lo reveló en forma de crítica contra el ahora Mandatario, subiendo una foto de la escena en cuestión y escribiendo: "La primera prueba de que a Trump le importan un carajo los niños separados de sus familias”, en alusión a la medida de encarcelar niños migrantes, marginándolos de sus padres.

Se dice que el magnate apareció en el filme por una exigencia suya, ya que la locación era de su propiedad.