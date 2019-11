Aseguran que Justin Timberlake le fue infiel a Jessica Biel con otra actriz

A través de internet han circulado varias fotografías que demostrarían una presunta infidelidad de Justin Timberlake a su esposa Jessica Biel, con quien lleva más de 10 años de relación.

En las imágenes reveladas por The Sun se ve cómo el cantante está de la mano junto a su colega Alisha Wainwright, mientras disfrutan de unas copas en un bar de Nueva Orleans.

El mismo medio detalló que se vieron muy contentos y cercanos, y que incluso ella posó en varias ocasiones su mano sobre la rodilla de Timberlake, quien estaba claramente borracho y sin su anillo de matrimonio.

Sn embargo, una fuente reveló a E! News que no hay absolutamente nada entre ellos. "Salieron con todo el elenco, el equipo, los maquillistas, y todos estaban disfrutando en un entorno social. Simplemente están trabajando juntos. No hay validez para ningún otro rumor que no sea que están filmando juntos", dijo, asegurando que la cercanía solo se debe a la cinta Palmer, donde ambos son protagonistas.

Recordemos que JT contrajo matrimonio con Jessica Biel hace siete años, con quien comparte un hijo de cuatro llamado Silas.

It looks like those pics were just taken out of context... It looks like Justin Timberlake isn’t cheating, he’s just filming a video pic.twitter.com/XIckcm7YBO