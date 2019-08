Arturo Vidal se lució en torneo de Póker en Barcelona

Arturo Vidal asistió junto a Gerard Piqué al Casino de Barcelona, donde jugó contra varios profesionales del póker, llevándose un premio de 134.460 euros.

Se trataba de la obertura de la fecha española del Europan Póker Tour y en la categoría High Roller K, el chileno obtuvo el quinto lugar, llevándose consigo un tremendo premio en dinero.

En conversación con La Cuarta, Arturo Longton, quien es experto en el juego de cartas, indicó que "no cualquiera se inscribe ahí, pues hay que pagar mil dólares para iniciar la partida y los montos hacen que sólo los más experimentados lleguen allí, le fue la raja”, exclamó.

Mejor suerte tuvo su compañero Piqué, y es que el jugador culé peleó en la final con el español Juan Pardo y se llevó el segundo lugar más un premio de 352.950 euros. Ambos tuvieron que contener la celebración ya que el Barcelona enfrentará al Osasuna este sábado 31 de agosto a partir de las 11:00 horas.

Smile if you've just made an #EPTBarcelona Final Table. 😄@3gerardpique and @kingarturo23 are among the final five players in the €25K Single-day High Roller.

