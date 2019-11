Arturito de 'La Casa de Papel' sorprendió con íntima revelación familiar

El actor español Enrique Arce, conocido por interpretar a Arturo en La Casa de Papel, fue uno de los invitados al capítulo de este miércoles de Sigamos de Largo, donde conversó de varios aspectos de su vida personal.

En ese contexto, el intérprete sorprendió a los presentes con una íntima confesión familiar, pues reveló que a los 28 años se enteró que era adoptado, asegurando que esta situación marcó un antes y un después en su vida.

"Soy adoptado, no me enteré hasta los 28 años. Vengo de una madre que no me pudo tener (…) Mi madre fue mi comadrona (persona que asiste a la mujer en el parto)", partió contando.

En esa línea, agregó: "Imagínate si ya venía marcado por la suerte, porque evidentemente mi vida habría sido muy diferente. Acabé en una familia maravillosa, que me adora, que me lo ha dado todo. Pero siempre he tenido puntos muy marcados en mi vida".

Tras su confesión, Francisca García-Huidobro le preguntó cómo fue enterarse de algo tan importante a tan avanzada edad, a lo que Arce respondió que "puedo contar esto aquí, porque sé que mis padres no lo van a ver", agregando que "cuando te das cuenta de eso, toda tu identidad se fragmenta, pero soy un tipo que tira siempre hacia adelante".

"Evidentemente hay cosas a nivel inconsciente que están ahí, incluso antes de saber la noticia. Pero sí que fue también otro punto de inflexión en mi vida. Enterarme de que todo lo que yo había imaginado que yo era, de repente era otra cosa", concluyó.