Artista británica con síndrome de Tourette fue parte de encuentro de inclusión en el GAM

Mundialmente famosa por ser un ejemplo de superación ante el síndrome de Tourette que padece, la artista y comediante británica Jess Thom realizó su primera presentación en Chile, en el encuentro Incluye, organizado por el GAM, con apoyo de British Council en el marco de su programa Disability Arts que promueve un mayor acceso a las artes para artistas y audiencias en situación de discapacidad en todo el mundo.

La joven ha desarrollado una obra en la que toma con humor su enfermedad, de origen neurológico y que produce movimientos involuntarios, tics, y que le hace repetir palabras de forma incontrolable.

Su personaje, Touretteshero, creado por ella para aumentar la conciencia sobre el síndrome, se ha presentado en diversos festivales europeos y, en su rol de comediante, ha sido invitada a los mejores programas de TV en Inglaterra y entrevistada en los medios europeos más importantes, además de hacer su show de stand-up en festivales, charlas y clases magistrales por el mundo.

Una de las palabras que ella reitera es biscuit (galleta), que puede repetirla hasta 16.000 veces cada día. Aprovechándose con humor de uno de sus tics, Jess publicó el libro "Welcome to Biscuit Land", creó la obra de teatro "Backstage in Biscuit Land" y el documental "Me, My Mouth and I", trabajo que fue exhibido como parte de Incluye.

"Una de las cosas más difíciles de enfrentar es la reacción de los demás con mis tics", comentó la artista. "Los adultos usualmente tienen muchas preconcepciones sobre la discapacidad y no siempre escuchan cuando explico que tengo Tourette. Pero como además soy usuaria de silla de ruedas, he descubierto que las personas son más amistosas conmigo por este signo visible de la discapacidad. Pero muchos tienen discapacidades invisibles que pueden ser mucho más difíciles de lidiar", añadió.