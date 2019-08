Arnold Schwarzenegger compartió storyboard del primer Terminator de los años 80

El pasado 16 de agosto, el cineasta norteamericano, James Cameron, celebró su cumpleaños y, para conmemorar la ocasión, el protagonista de Terminator, Arnold Schwarzenegger, compartió una parte del storyboard creado por Cameron para el primer Terminator en los años 80.

A través de su cuenta de Twitter, Schwarzenegger publicó el dibujo junto a unas palabras de agradecimiento. "Feliz cumpleaños a mi querido amigo, el gran visionario @JimCameron. Como sabes, @Terminator cambió mi vida. Eres una gran razón por la que nunca me puedo llamar hecho a mí mismo. Este primer guión gráfico que dibujaste para Terminator me recuerda tu gran visión, y lo aprecio".

Cameron capturó al robot algo malhumorado y triste, mientras realiza un acto de auto reparación, siendo una especie de villano inquietante, severo e implacable.

La próxima interacción del personaje llegará en Terminator: Dark Fate, que borra la continuidad tras Terminator 2 para contar una nueva historia de este universo. La película se estrenará el 1 de noviembre de 2019.

Happy birthday to my dear friend, the great visionary @JimCameron. As you know, @Terminator changed my life. You are a big reason that I can never call myself self-made. This early storyboard you drew for Terminator reminds me of your big vision, and I cherish it. pic.twitter.com/nexZJIGIuy