Ariel Levy anunció que se va de forma indefinida de Chile

El actor Ariel Levy anunció en Instagram que se irá de Chile: se quedará a vivir de forma indefinida en México.

"Les cuento que me enamoré de México, hace tiempo que me gustaba, pero ya definitivamente es amor. Tanto así que me quedo de manera indefinida, quizás a vivir. Se vienen nuevos proyectos que pronto compartiré con todos ustedes", escribió.

Hasta el momento no se conocen los planes del actor y si es que se instalará solo o con alguien más. Eso sí, terminó su relación con la modelo Margot Corvalán.