Ariana Grande protagonizó divertida caída mientras daba un show en Florida

Este lunes, Ariana Grande dio un concierto en Tampa, Florida, el cual estuvo marcado por un hilarante chascarro de la cantante.

Esto, porque la intérprete de "7 Rings" se cayó en el escenario mientras caminaba al ritmo de una de sus canciones.

Pese a la caída, la estadounidense se río, se paró, y siguió con su espectáculo como si nada hubiera pasado.

"Gracias por hacerme sentir amada cuando me caí", señaló en redes sociales, asegurando que "tenía que caerme. En 87 espectáculos nunca me había caído, así que tenía que suceder".

SHE FELL ON BEAT I HAVE TEARS pic.twitter.com/CVTxclFcoU