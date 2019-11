Ariana Grande preocupó a sus fanáticos al revelar que su estado de salud es grave

Ariana Grande compartió a través de Instagram varias Stories en las que cuenta que su estado de salud es grave.

"Mis amores, estoy muy enferma. He estado así desde mi último concierto en Londres (el 16 de octubre)", partió diciendo.

"No sé cómo, pero tengo dolor de garganta y dolor de cabeza. Parece que estoy bien, pero tengo mucho dolor. Es difícil respirar durante los conciertos".

En esa línea, explicó que "no sé qué le está sucediendo a mi cuerpo, y necesito averiguarlo", continuó, revelando que pronto consultará a un médico. "No quiero que se sorprendan si no puedo dar un espectáculo".

La cantante se encuentra actualmente en los Estados Unidos, girando con Sweetener y Thank U, Next, sus últimos dos álbumes.

Debido a su salud, algunas de sus fechas programadas pueden cancelarse.