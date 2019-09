Arcángel fue hospitalizado tras sufrir un pre-infarto

Un crítico problema de salud sufrió el cantante de reggaeton Austin Agustín Santos -más conocido como Arcángel- durante este lunes, según dio a conocer la agencia que lo representa.

En el comunicado se detalló que el artista fue llevado al hospital después de quejarse de estar sufriendo múltiples punzadas en su pecho, tras lo cual fue diagnosticado con un pre-infarto.

Pese a lo delicado de la situación, aseguraron que Arcángel se encuentra estable y que no sería de mayor riesgo lo ocurrido.

Finalmente, la agencia sostuvo que el percance de salud pudo haber ocurrido debido al estrés y malos habitos alimenticios.

Horas más tarde, el propio cantante mandó un comunicado a sus fans. "Quiero darle las gracias a todas las personas y a mis fanáticos que me han regalado sus oraciones en estos momentos. Aprecio mucho todo el amor que me envían y lo mucho que se han preocupado por mí. Pronto me sentiré mucho mejor y podré volver a entregarles todo lo mejor de mí y de mi música".