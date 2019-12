'Araña' quedó fuera de los Premios Oscar

"Araña", película chilena dirigida por Andrés Wood, quedó fuera de la lista de los preseleccionados antes de la publicación de las nominaciones de los Premios Oscar.

La cinta aspiraba a competir como Mejor Película en Lengua no Inglesa en los galardones, privilegio que ya habían tenido algunas producciones chilenas como "Una mujer fantástica", que ganó el galardón, "No" e "Historia de un oso", en la categoría de cortometraje animado.

Entre los largometrajes que sí quedaron, se encuentra "Dolor y Gloria" de Pedro Almodóvar (España), "Parasite" de Bong Joon-ho (Surcoreana), "The Painted Bird" de Václav Marhoul (República Checa), "Les Misérables" de Ladj Ly (Francia), "Truth and Justice" de Tanel Toom (Estonia), "Honeyland" de Tamara Kotevska y Ljubomir Stefanov (Macedonia del Norte), "Corpus Christi" de Jan Komasa (Polonia), "Atlantics" de Mati Diop (Senegal), "Those Who Remained" de Barnabás Tóth (Hungría) y finalmente "Beanpole" de Kantemir Balagov (Rusia).

A pesar de esto, la cinta fue nominada a los Premios Goya, como Mejor Película Iberoamericana.