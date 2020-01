Anuncian lanzamiento de dos trabajos de David Bowie a cuatro años de su muerte

Este miércoles 8 de enero David Bowie habría cumplido 73 años. Por esta razón, Parlophone celebró la fecha revelando una versión acústica inédita de "The Man Who Sold the World", una icónica canción de 1970 que cobró vida dos décadas después con la voz de Kurt Cobain.

Esto llega justo antes del lanzamiento de un nuevo EP digital de seis canciones que saldrá dentro de las próximas semanas y un LP de edición limitada que saldrá el 18 de abril.

La versión de la canción del tercer álbum de Bowie se grabó en noviembre de 1996 para la BBC en un estudio de Nueva York, que luego se emitió para celebrar el 50 cumpleaños del artista el 8 de enero de 1997.

El EP se titula Is It Any Wonder? y el álbum, que incluye nueve canciones y viene en Record Store Day, ChangesNowBowie.