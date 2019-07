Anuel AA arremetió contra 6ix9ine: 'Que él se quede adentro y yo me quedo en mi lado'

Tekashi 6ix9ine alcanzó la fama mundial gracias a "BEBE", la colaboración que hizo junto a Anuel AA el año pasado y que alcanzó varios números uno en algunos de los rankings musicales más importantes del globo.

Posteriormente, varios volvieron a saber del joven por sus polémicas, sobre todo cuando fue arrestado tras ser vinculado al crimen organizado y a otros ocho delitos. Desde ese entonces, su situación judicial es bastante complicada, por lo que podría pasar el resto de su vida tras las rejas.

En este tiempo varios de sus colegas se han referido a la situación de Tekashi, donde muchos manifestaron su apoyo. No así Anuel, quien respondió de una manera que nadie esperó.

En entrevista con Complex, el intérprete de "Hipócrita" señaló que "no me arrepiento de haberle ayudado en su disco, pero lo apreciaba. Y él hizo todas esas cosas, entonces, que él se quede adentro y yo me quedo en mi lado".

En esa línea, el trapero agregó que "no puedo apoyar ese tipo de cosas, no puedo apoyarlo".

Finalmente, el novio de Karol G dejó en evidencia que no está interesado en colaborar nuevamente con 6ix9ine: "No sé ¿Has visto los periódicos? Salió en los periódicos. Hay noticias diciendo que eso (que abandone la prisión) nunca pasará".

Las declaraciones de Anuel AA generaron gran revuelo entre los fanáticos del género, ya que él también estuvo preso en 2016 por posesión de armas de fuego. En ese entonces, múltiples artistas lo nombraban en sus canciones e incluso realizaron una campaña, llamada #FreeAnuel, para que saliera de la cárcel.