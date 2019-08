Antonella Ríos celebró el Día del Orgasmo Femenino con osada fotografía

Este jueves se conmemora el Día del Orgasmo Femenino, por lo que Antonella Ríos compartió una fotografía desnuda para celebrarlo.

Junto a la imagen la actriz escribió un reflexivo mensaje que destaca lo importante de este día: "Hoy es el día del orgasmo femenino para celebrarlo y destacarlo como ese momento de extremo placer en soledad o en compañía. Pero también para aquellas mujeres que no saben, no creen o, quizás, no han sentido realmente un #orgasmo que las llene de esa energía erótica y sexual que da ese momento y el proceso", comenzó escribiendo.

Sobre la misma, la intérprete nacional agregó: "Sientes que son plenos en tu relación? Es un derecho sentirlos y vamos por eso". Luego de esa reflexión, Ríos relató un poco sobre la historia de este día, el cual nació en Brasil hace 13 años.

"(…) Porque pese a los avances, aún hoy, sigue siendo una suerte de 'tabú' con vocación de 'libertad' ;qué piensas tú del orgasmo femenino?", sentenció Antonella, quien se llenó de mensajes de apoyo por parte de sus seguidoras.