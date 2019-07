Anita Alvarado sobre la custodia de su hijo menor: Si lo tocan, yo mato

Anita Alvarado se encuentra viviendo un difícil momento, ya que su expareja, Judson William Fee, quiere conseguir la custodia definitiva del hijo de ambos e incluso existe la posibilidad que la chilena pueda ir a prisión.

Sobre esto se refirió en conversación a La Cuarta, donde la geisha aseguró que "no me interesa si voy a la cárcel, pero si tocan a mi hijo, yo mato. Es más fácil eso y salgo en menos tiempo que de este juicio".

En esa línea, Anita comentó que ya no entiende a la ley chilena ni mucho menos su actuar frente al maltrato que vivió su pequeño por parte de su padre biológico. Sobre dicha situación, Alvarado señaló que "le hicieron un examen sicológico a Judd, y luego de haber dejado al niño arriba de un pozo y darle comida con ají, que lo dejó con gastritis, con ese exámen se llegó a la conclusión de que él está apto para cuidar a mi hijo".

"Es una tontera, sobre todo si estamos hablando de un hombre que me violaba cuando yo estaba durmiendo", agregó. "No puedo creer que le estén dando a Judd la opción de tener el cuidado de mi hijo de viernes a domingo. Eso lo creo que se lo den a un padre que tiene un buen comportamiento, pero no así a uno que con un exámen sicológico que solo duró un día, lo declaren apto para hacerse cargo de mi niño sin siquiera conocerlo bien", dijo Anita al medio nacional.

Respecto a lo que ella quiere, Alvarado manifestó que lo único que pide es "que la justicia haga su trabajo". "A mí me da lo mismo esa cosa de que me manden a la cárcel por defender a mi hijo. He estado en la cárcel por cosas que ni siquiera lo ameritaban, entonces ahora que están tocando a mi hijo soy capaz de cualquier cosa. Como es este país, si mato a alguien termino saliendo a los tres años", sentenció.

Al ser consultada sobre si su hijo menor le dijo algo respecto a Judd, la exfigura televisiva respondió que "cuando volvió enfermo de la guata le pregunté que pasó y me respondió que era porque su papá lo había obligado a comer comida con ají. Que los hombres comen ají y que tenía que comer sí o sí".

"¿Cómo es posible que le quieran dar tres días para que esté con mi hijo a ese padre? Aparte que mi hijo tiene cinco años y nunca ha dormido con su padre, ni una sola vez. De verdad que no entiendo esto", concluyó.