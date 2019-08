Angie Alvarado respondió sin tapujos a seguidor que la criticó por sus fotos

Una simple respuesta fue la que Angie Alvarado le dio a uno de sus seguidores que la criticó a través de Instagram por las fotografías que sube desde Sidney, Australia.

En una de sus últimas publicaciones, un desconocido le escribió: "¿Angie siempre encerrada? Muéstranos tu entorno, están fomes tus fotos", a lo que la joven respondió "Jajajá si no te gustan, no me sigas ni comentes. Mira.. ahora tengo que ser guía turística tuya".

Recordemos que la hija de Anita Alvarado se fue a vivir a Australia junto a su pareja, por lo que reiteradamente comparte fotografías de su nueva ciudad.