Angeles Lasso: 'Piñera es búfalo, no es el que ha nacido para liderar los tiempos que vienen'

La reconocida astróloga Angeles Lasso escribió en su "Horóscopo chino 2019" un sorprendente adelanto del estallido social que hoy vive Chile, comentando que "durante este año del jabalí de tierra se encontrará enfrentando importantes crisis populares, lideradas por una juventud en total rebeldía, que provocará protestas y manifestaciones" las que "darán pauta para sufrir una continua pérdida de derechos sociales, lo cual intensificará las acciones de esos grupos", donde luego "Chile se transformará en una nación sumamente diferente a lo que fue a lo largo del siglo pasado, con un poderoso recambio en torno a los liderazgos que serán alcanzados por personas cada vez más jóvenes y con ideas opuestas a las de las antiguas generaciones".

De esa predicción, y de sus proyecciones para un 2020 entrante que promete ser el inicio de un nuevo ciclo, Angeles Lasso conversó con Ciudadano ADN.

"Escribo los libros un año antes. Escribo de largo y a mano. Pienso que de alguna manera canalizo algo, porque cuando escribo no paro", contó sobre su proceso de trabajo. "Son casi visiones las que tengo. El 2011 yo vi que todo el mundo lloraba por una tragedia, dije 'esto es un luto nacional', pensé que era un avión grande con muchas personas”, dijo sobre su predicción del accidente donde falleció Felipe Camiroaga. "Voy viendo y se me arma el panorama".

Según adelantó la astróloga, el 2020 estará marcado por catástrofes de la naturaleza. Según explicó, "después de este estallido social que pertenece al jabalí, el ratón le pasa la pauta a la naturaleza. No es que se nos va a hundir el mundo, pero veremos cosas que no solíamos ver". Además, tanto en lo natural como en lo social, "Chile suele tomar la batuta de lo que va a pasar, somos una muestra del mundo".

Algo que también aplicaría para lo que está ocurriendo hoy. "Lo que es totalmente cierto es que Chile cambió. Este gran cambio de paradigma se está notando en que te importen los demás, ese sentido de comunidad, de tribu. En los 80 un sabio desconocido predijo que el mundo iba a cambiar su estructura social formando tribus o comunidades, pero unidos por la necesidad".

Según explicó Lasso, bajo la astrología china, entre el 2008 al 2019 entramos en un ciclo llamado Ciclo del Caos. "Y como cada caos es una oportunidad, para poder reconstruir primero hay que destruir". El presente año lunar terminará el 24 de enero, para dar paso al primero del nuevo ciclo, "el ratón de metal, iniciador, con nuevas premisas y percepción de lo que es el mundo y debe ser la sociedad. Es un parto difícil, no es así nomás".

También explicó que durante los últimos días, específicamente entre el 18 de octubre y el 19 de noviembre "ha habido un tránsito de Saturno y Plutón por Escorpión que te lo encargo, que era para que estallara la Tercera Guerra Mundial".

Otra de las historias que contó Lasso en la entrevista tiene directa relación con el presidente Sebastián Piñera. "Cuando Lavín hizo que Piñera no pudiera postular a senador a y lo sacaron, me pidieron que le viera las cartas a Piñera, porque estaba con depresión. Fui a parar a su casa a tirarle las cartas y le digo 'sabes, tú no deberías achacarte por esto, porque aquí todo me dice que vas a ser presidente. Pero mucho cuidado porque puede ser como el toque de Midas, cuando hasta la comida y los seres amados se hacen de oro, y te vas a morir de hambre'. Pero parece que lo único que le quedó es que iba a ser presidente", relató, agregando que "Piñera es búfalo, no es el que ha nacido para liderar los tiempos que vienen en ningún caso, tiene más bien que retirarse a los cuarteles de invierno, es lo más recomendable para él, incluso en términos de salud".

Por último, Lasso contó qué les espera a cada grupo de signos para el 2020. "El grupo de los iniciadores son ratón, dragón y mono, serán los prioritarios, les tocará más trabajo y más responsabilidades. Los realizadores, búfalos, serpientes y gallos, estarán en un segundo plano, más como seguidores que como líderes. Los transformadores: caballo, perro y tigre, van a dirigir los grandes cambios de la humanidad. Más que liderar vienen a renovar. Y los soñadores: liebres, chanchos y cabras, darán el toque de calma".

Y en cuanto a Sudamérica, comentó que es un continente donde Chile podría liderar los cambios. "Cuando decían que se iban a dar vuelta los polos, los científicos se reían. Pero se trata de magnetismo, y eso efectivamente se mudó para el sur. El germen de una nueva sociedad esté saliendo de esta parte del mundo, este ex-fin del mundo, que ahora va a ser el principio".