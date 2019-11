Ángel Parra y posible regreso de Los Tres: 'Hablando se superan y se planifican cosas interesantes'

Luego de que Francisco Molina aclarara que volvería a tocar con Los Tres solo si es con los miembros originales y en el mismo año en que Álvaro Henriquez y Ángel Parra se encontraron de buen ánimo en Lollapalooza Chile, el histórico guitarrista de la banda se abrió en conversación con el Ciudadano ADN a un posible reencuentro.

"Hablando se superan y se planifican cosas interesantes como podría llegar a ser la reunión de Los Tres, ¿por qué no?", dijo de entrada el músico en Ciudadano ADN, quien será parte del show "Música de Película" en Casa Piedra.

Parra planteó que "esos cuatro integrantes son una química única y nunca va a ser lo mismo si no estamos los cuatro. No es necesario más gente en el escenario. Eso me parece interesante".

Admitiendo eso sí que no le "desespera para nada" una eventual reunión, habló de la importancia de su salida para el avance de su carrera. "Creo que el camino de independencia que yo tomé, si bien fue súper arriesgado, me permitió hacer millones de otras cosas", expresó, confesando que "lo necesitaba mucho".

"Yo creo que estamos todos abiertos", sostuvo el músico, quien terminó su anuncio con cautela. "Siento cariño por ellos, de todas maneras, pero el momento no creo que sea ahora. No sé cuándo va a ser y no es tema en este momento".

Finalmente, admitió que junto a Los Tres "hicimos buena música en los noventa", que en el momento actual "la música de Los Prisioneros ha adquirido un valor importantísimo" y que la banda de San Miguel han sido "los precursores del movimiento de reclamo de los derechos sociales".

"Puede ser que Los Tres y otros también estemos detrás de las canciones. Pero la manera de hablar de ellos habla de la inteligencia de Jorge González y por eso están esas canciones siendo protagonistas del movimiento hoy en día", cerró.