Angel Parra, su disco solista y el momento actual: 'Esta crisis social es la caña de los 90'

Como "un disco súper de autor" definió el músico Angel Parra a Travesuras, su primer trabajo solista, editado el pasado agosto, y que compila obras incidentales que compuso para cine y TV. Aunque, según dijo en entrevista con Ciudadano ADN, no es un intento de consolidar una carrera solista. "Nunca he sido un frontman".

Reflexionando sobre la actual crisis social, Parra consideró que es "la caña de los 90", una época donde "mucha gente se entretuvo con el dinero que había, pero por debajo había un Zanjón de la Aguada donde se venia armando un movimiento triste".

"Es muy bello ver lo que pasa en Plaza Italia, es como Woodstock después del concierto", expresó. "Se derrumban los monumentos, tiran pa' abajo a Pedro de Valdivia, aparece un perro con un pañuelo. Son demasiadas cosas que para un artista no puede significar sino un momento de inspiración enorme: la gente que escribe libros, los poetas, van armando un panorama de nuevas canciones, nuevos artistas y nuevas maneras de hacer las cosas. Ojalá que el país de plástico al que estábamos acostumbrados tenga un despertar como el que estamos viendo".

Un movimiento que ha sido encabezado por las generaciones jóvenes, a las que "siento que hay que agradecerles. Nosotros ya no somos los protagonistas de este cambio", cruce generacional que pudo experimentar al formar parte del grupo de músicos chilenos que reversionó "El derecho de vivir en paz", el clásico de Víctor Jara que ha adquirido vida nueva en medio del estallido social. "Fue bonito, gente que no había visto nunca en mi vida, me abrazaban, me decían 'ese es Gianluca' 'ese es Augusto Schuster'. Se derriban los prejuicios entre las personas".

También tuvo palabras para una eventual reunión de Los Tres y para hablar de otro de sus desafíos profesionales, por estos días, es el concierto Orquesta Sinfónica de Películas, que se realizará este domingo 24 en los Jardines de Casapiedra, con la dirección del prestigioso compositor argentino Angel Mahler, y la participación del pianista Roberto Bravo y el cantante sudafricano Lebo M, la voz original de la canción de la película El Rey León. "La voz de este caballero es impresionante", dijo Parra.

En la ocasión, adelantó, Parra tocará la guitarra como solista y compartirá escenario con Lebo. Reconocido admirador de la música de películas, comentó que "en el cine hay momentos para reír, para llorar, los primeros momentos de erotismo. A mi mamá le gustaba mucho el cine, y me llevaba cuando niño. La música de películas es increíble, uno no necesita la pantalla para emocionarse".

Aunque ahora, según contó, está más interesado en "maratonear con Netflix todo tipo de series", una costumbre que incorporó junto a sus hijas. "Los jóvenes la llevan, los amo, gracias por haber hecho todo lo que han hecho estos días", insistió, inspirado a partir del movimiento social.

Respecto a esa conexión con los jóvenes, Parra espera "que después de esto se renueve la escena musical", porque para él hace falta "música de protesta que hable de todo lo que ha pasado en estos tiempos. Después de todo lo que hemos vivido hace falta menos plástico y más rock", aplaudiendo el trabajo de nombres como Alex Anwandter y Gianluca. A su generación, finalizó, "nos toca pasar la posta para que ellos hagan las cosas".