Andrés Couve, ministro de Ciencia: 'No veamos la inteligencia artificial como algo apocalíptico'

En un día en el que inicia el Congreso del Futuro 2020 en Chile, y en un año clave para la nueva institucionalidad científica del país, Ciudadano ADN conversó con el ministro de Ciencia y Tecnología, Andrés Couve.

Este nuevo ministerio acaba de entrar en funcionamiento oficial el pasado 1 de octubre, y cuenta con su primera partida presupuestaria, con una expansión del 6,2%. "Es cierto que ha sido un año difícil pero hemos avanzado bastante en la implementación", comentó el flamante ministro, aunque puntualizando que "necesitamos mayor inversión privada".

"Hay masa crítica y hay tradición investigativa, que podemos utilizar para partir generando conocimiento para luego abordar la brecha", es el diagnóstico del ministro, que en su gestión espera aportar a que Chile se sumerja en temas como biotecnología y nanotecnología.

Otro de sus compromisos es construir una política de ciencias de manera participativa y vinculada con la ciudadanía. El objetivo es que la gente "se apropie del conocimiento”, según Couve, biólogo de profesión, y que creció pensando que era el único en su familia, pero aseguró que con el tiempo descubrió más parientes dedicados a la ciencia.

"Nosotros hemos tenido una política que se nutre de evidencias económicas, pero hoy tenemos muchas más evidencias", puntualizó la autoridad, enfatizando la urgencia de atender temas científicos y tecnológicos a la hora de diseñar políticas públicas, frente a lo que la Ley Marco de Cambio Climático es "un buen ejemplo".

A la hora de evaluar la controvertida COP25, Couve señaló que, si bien el gran objetivo de cerrar el Acuerdo de Paris "no se logró", "avanzamos en temas técnicos y políticos que nos acercan a eso". Aplaudió que la convención incluyó no solo a los Estados, sino al sector privado, a los jóvenes y a la comunidad científica. "Las soluciones van a venir del compromiso de todos".

Couve anunció que para el Congreso Futuro 2020, cuyo lema es "Ideas para un nuevo mundo", tiene preparada una charla sobre inteligencia artificial. "Hay cosas para las que debemos prepararnos: la automatización, y el reemplazo laboral que provocará; o actualizar a la fuerza laboral. Pero es una gran oportunidad. No podemos ver a la inteligencia artificial como un futuro apocalíptico".

"El espíritu de este ministerio es articular, porque no toda la investigación se va a hacer a su alero", dijo Couve, anunciando que esa investigación también estará a cargo de carteras como Agricultura, Medio Ambiente y Defensa. "Estamos trabajando para esa articulación".

Respecto al uso de datos entregados a empresas, la autoridad señaló que "no le tengo miedo a los datos en la red, pero hay que usarlos responsablemente", aunque "yo tiendo a ser celoso con mis datos personales" y "tenemos que establecer políticas claras para su entrega".

"La tecnología no es mala per se, pero hay que entenderla y usarla bien. Uno podría haber dicho lo mismo de la música o la lectura", señaló, agregando que es indispensable "que la ciencia llegue a los colegios”, un desafío que "no se trata de enseñar cifras o información, tiene que ver con una manera de hacer".