Andrés Caniulef y la dura crisis económica que vive: '¡Con suerte tengo para cargar la Bip!'

En la entrevista que Andrés Caniulef dio a Lo Que Se Ve No Se Pregunta, de TV+, reveló que aún se encuentra internado en un centro de rehabilitación y que, hoy en día, no tiene dinero para mantenerse.

Tras varios meses fuera de la televisión, el periodista comentó que "hoy día yo no tengo plata, me voy al parque a capear el calor. Descanso tirado en el pasto. Esa es mi vida hoy día. Antes no llegaba a mi casa sin haberme gastado 100 lucas al día. Antes ganaba 10, hoy día gano 1. Tengo que aprender a vivir con uno".

"Yo me gesté en un campamento, crecí en una población y terminé viviendo en Lastarria. Pero cuando uno va en ese proceso se le olvida cómo era la vida abajo. Hoy día estoy volviendo a aprender cómo era", agregó.

En esa línea, comentó que "yo gastaba a manos llenas. Estaba de fiesta todos los días. Si no había after, yo hacía after en mi casa, un millón de amigos".

Tras esa confesión, el conductor del espacio, Juan Pablo de la Hoz, le preguntó si ese millón de amigos han estado con él durante este proceso, a lo que Caniulef respondió que "no pues. Por eso te digo, es un proceso de aprendizaje y en esta experiencia he sacado muchas cosas negativas, pero más me valen las provechosas, incluso las personas que aparecen hoy, que sin conocerme me están tendiendo una mano".

"¡Con suerte tengo para cargar la Bip! Yo nada tengo, pero todo doy. Nunca tuve nada y créeme que todo lo que tengo hoy día lo agradezco y lo valoro. O sea, para mí tener la posibilidad de arrendar un departamento es un lujo, tener la posibilidad de comer en el McDonald's es un lujo. Hoy día poder viajar en un taxi es un lujo", añadió.

Finalmente, señaló que todo esto "es valorar que con poco se puede hacer mucho y que el ser feliz es un momento que uno ayuda a construir, sin dinero. Con amor, con ganas, con alegría. Mi mamá yo no sé como lo hace, pero esa mujer hace plata de donde sea para cuando yo lo necesito".