Andrés Allamand: 'Supuestamente la ciudadanía rechaza a Carabineros y las FFAA pero eso no es así'

Un tenso momento se vivió la noche del pasado jueves en TVN. En medio del programa "Llegó tu hora", el senador de Renovación Nacional (RN), Andrés Allamand se enfrascó en una dura discusión con Roberto Artiagoitía "Rumpy", sobre el rol de Carabineros en el estallido social que se produjo hace algunas semanas en Chile.

El conductor de "El Chacotero Sentimental" de Radio Corazón le cuestionó al parlamentario el supuesto "respeto" que sigue manteniendo la ciudadanía con carabineros: "la gente ya no cree en Carabineros", le dijo.

Allamand lejos de quedarse callado le respondió que: "desde el punto de vista de la socidad ese juicio critico no es real", a lo que el Rumpy le lanzó: "¿hace cuánto que no camina por la Alameda?".

Aquello no gustó mucho al senador quien le dijo: "yo me muevo como cualquier otra persona y tengo una percepción totalmente distinta a la de usted. Yo me muevo igual que usted, igual que cualquier persona (por la calle). Eso de que la ciudadanía rechaza en conjunto a carabineros y las fuerzas armadas, no es así".

"Por eso estamos como estamos, porque hay una lectura erronea por parte de los políticos", cerró Artiagoitía.

Video: @_hijademinero