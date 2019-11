Andrei Hadler renunció en vivo a Rojo

El cantante Andrei Hadler, quien alcanzó el tercer lugar en el programa Rojo en 2018, decidió renunciar en vivo este lunes al espacio.

Mientras se realizaba la votación de eliminación, con Luis David Zapata como contrincante, decidió pedir la palabra. "Siento que ya cumplí un ciclo acá en Rojo, y voy a dejar el programa por mi propia voluntad", fue la despedida de Hadler.

Durante su discurso, también agradeció a sus amigos, el público y los jurados por la experiencia "tan linda" al compartir con todos ellos.

Después de hablar, el conductor del programa, Álvaro Escobar, terminó la votación que hasta el momento iba empatada con tres votos cada uno. La última sufragista le dio el favor a Hadler, por lo que de no haber renunciado, seguiría en competencia.

Posteriormente, en conversación con LUN, el cantante dijo que fueron muchos factores los que influyeron en su decisión, entre ellos, la contingencia social y la frustración por no estar dando su cien porciento en el programa, pero que no era por problemas con sus compañeros "yo no me llevo mal con nadie", comentó.

A la pregunta de si no le tentó el premio (1 a 10 millones de pesos), indicó "nunca me importó el premio, sino dar un show bonito".

El cantante ya cuenta con una canción que fue lanzada en agosto de este año "Solo a ti", y hasta la fecha tiene más de 350 mil visitas.