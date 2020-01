Andrea Velasco y su nueva vida en Nueva York: 'Quedé marcada con 'ese director' y no me llamaban'

Buscando internacionalizar su carrera, la actriz y cantante Andrea Velasco, recordada por la saga de películas "Qué pena tu vida", se radicó en Nueva York. Hoy está de paso por Santiago realizando una masterclass en la Universidad Finis Terrae sobre la internacionalización de las carreras actorales.

"Fue un paso difícil", confesó en entrevista con Ciudadano ADN, y que tomó cuando vislumbró que "ya se venía la crisis de la televisión y había muy poca producción nacional. La industria en Chile es muy chiquitita y los grandes directores ya tienen sus grupos armados. Hablé con todas las escuelas de cine, me ofrecí para hacer cortometrajes gratis para los estudiantes, y no pasaba nada. Hasta que dije 'me da lo mismo, quiero salir para afuera y trabajar con otras personas'". Según la actriz, "el gran problema de Chile es que a veces uno tiene que irse para que lo vuelvan a querer".

Un panorama agravado tras su vínculo profesional con el director Nicolás López, acusado de abuso sexual contra varias actrices. "Quedé marcada como 'la mina de este director', y a muchos directores les daba miedo llamarme. Y yo había cortado relación con él hace harto tiempo".

Ahora, se reconoce "sorprendida de que haya avanzado el tema, pensé que no iba a llegar muy lejos", y se apura en dar "mi apoyo a todas las víctimas. Porque la cultura machista de Chile es impresionante, y lo que más me impacta es cuando la gente dice '¿será verdad?'". Todo, aun cuando ella no reconoce haber pasado por una situación similar así. "Soy muy choriza, y tuve mucha suerte, siempre estuve rodeada de gente que logró protegerme".

En su nueva vida en Nueva York, dice, todo es "bien distinto y bien difícil. Acá la industria es más pequeña y puedes trabajar sin representación, pero en Estados Unidos tienes que tener manager y agente", colaboradores con los que ella no cuenta. "Surfear el ambiente así ha sido súper rudo. Si no los tienes, no puedes ir a una audición que no está abierta a todo el mundo. Allá hay actores que dicen 'este año me fue súper bien, fui a ocho audiciones'. Aunque no quedaste".

Para sobrevivir, contó, "todos tenemos pegas part-time de otras cosas, sobrevivir sólo de trabajos actorales es muy difícil". Ella, entre audición y audición, se dedica a hacer clases de canto y de idioma cantando para niños, y también ha trabajado en tiendas. Pese a todo, aseguró que "me quiero quedar".

En esa búsqueda, llegó a trabajar en el cortometraje "Desde el principio", escrito por el guionista ganador del Oscar por "Birdman", Nicolás Giacobone. "Conocí a esta gente por audición y fue maravilloso. Empezamos a leer el guión y dije 'oye, hay unas palabras en español que están como mal, querís que las corrija', y me contestaron 'sabís quién escribió el guión, Nicolás Giacobone'. Él lo escribió en inglés pero el director se lo tradujo. Le voy a tener que cambiar el guión a Nicolás Giacobone", contó entre risas.

Alejada de Chile, Andrea ha tenido que experimentar el estallido social a distancia. "Fue difícil y raro, no entender nada y querer estar. Yo vivo en Plaza Italia, a dos cuadras. Y decía 'está pasando en mi casa y no puedo ayudar'". Además, parte de su experiencia incluye recibir críticas por redes sociales: "Me dicen 'y qué hablai, si tú estás en Nueva York'. Pero yo estoy en mi propio Vietnam. Y tengo mi opinión y la expreso en redes sociales, aunque no es lo mismo estarlo viviendo".

Con la situación actual del país, confesó, ha recordado mucho a su abuelo Eugenio Velasco, abogado exiliado en la dictadura y uno de los fundadores de la Concertación. "Mi abuelo fue un bacán, un gran defensor de los Derechos Humanos, fue el primero en poner la demanda internacional contra Chile por violación de DD.HH. Fue exiliado con su socio Jaime Castillo Velasco, y el plan era matarlos en Argentina", contó la actriz, que se crió con su familia materna, y "a él lo conocí en la época del Sí y el No. Me costó entablar una relación igual que con mi otro abuelo", el ex candidato presidencial Arturo Alessandri.

Andrea rescata de toda esa historia "el apoyo de mi familia Alessandri apoyando a mi abuelo Velasco", y espera iniciar un proyecto de investigación familiar para llevar al teatro. "Esa pega me queda, quiero entrevistar a Andrés (Velasco, su tío), a mi papá, saber cómo vivieron ese momento. Hay muy poca información de mi abuelo y fue una persona que entregó mucho. Entregó su vida por este país". Sobre el ex ministro, aclara que es "cero amarrete, cuando me va a ver a Estados Unidos, como yo soy la que está en la pitilla, me invita al teatro y a comer".

Pese a su árbol genealógico, Andrea no está interesada en sumergirse en política. "Lo pensé, y siempre estuvo el bichito, pero preferí el rock and roll". De hecho, tiene programada una presentación el próximo 26 de enero en Jardín Mallinkrodt, donde presentará su single "Miss America", "que tiene que ver con la violencia, sobre todo de los inmigrantes". La actriz seleccionó entre sus favoritos musicales "el último de Dev Hynes como Blood Orange", y contó que "el recital más bacán que vi el año pasado fue el de Solange, la hermana de Beyoncé", además de declarar su admiración por créditos locales como Alex Anwandter y Ana Tijoux.