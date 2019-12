Andrea Obaid de vuelta de la COP25: 'Era mucha parafernalia, mucho derroche de plata'

Recién llegada de Madrid, la periodista Andrea Obaid, enviada especial de Radio ADN para cubrir la COP25, contó en Ciudadano ADN sus impresiones sobre una cumbre del clima que creó polémica en su cierre por las dificultades que tuvo el gobierno chileno para lograr acuerdos con los cerca de 200 países participantes.

"Mi sensación es que era mucha parafernalia, mucho derroche de plata. Era como una gran Expo", dijo la periodista a su regreso. "Todo se veía muy bonito, la ministra Carolina Schmidt siempre dando las cuñas perfectas, pero todo eso se derrumba con las negociaciones finales".

Para la periodista especialista en ciencia, "es súper poco consecuente hacer un megaevento, con la huella de carbono y el gasto de energía que tiene". Además, las medidas a las que Chile se comprometió, como lograr ser un país carbononeutral al 2050 y que el 70% de sus energías sean renovables al 2030, son "muy débiles". Porque, cuando se espera que al 2030 la temperatura del planeta suba más de 4 grados, "el panorama es bien desolador y por eso esta COP era tan importante".

Una de las que quedó más en deuda en esta COP25 fue la Ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, que "no tuvo un rol potente de negociadora y termina delegando a la Ministra del Medio Ambiente de España". Obaid reportó que "era clave llegar a un acuerdo de los mercados de carbono, y no se llegó". La discusión del artículo 6 del Acuerdo de París al respecto se trasladó a la COP26 en Glasgow. "Todo se patea y no se toman acciones reales", dijo la periodista, que advirtió que no todo está en manos de los gobiernos. "Nosotros como ciudadanos podemos exigirle a las empresas con nuestra forma de consumir que generen productos y procesos más limpios".

Según Obaid, se trató de una COP con "una presencia súper importante de la juventud", liderada por Greta Thunberg. También dijeron presente los pueblos originarios, y hubo un comité de expertos científicos, pero "a pesar de todo eso no se llegaron a acuerdos relevantes. Uno se pregunta ¿de quién es la culpa?". Su diagnóstico es que "faltó preparación y experiencia negociadora".

Pese al insuficiente panorama, también hubo logros: se aumentó de 66 a 121 los países comprometidos con la carbono neutralidad al 2050, de 93 a 800 empresas comprometidas con una producción más limpia, y de 102 ciudades se llegará a 400 smart cities comprometidas con el medio ambiente. Pero las grandes potencias, como Estados Unidos, Brasil y China, "terminaron bloqueando estas negociaciones, y se requería un equipo con más conocimientos técnicos y experiencia internacional", finalizó la enviada especial de Radio ADN.