Andrade adelanta su visita a Chile con WWE: 'Los luchadores están encantados con ustedes'

"Quiero ser la nueva cara de WWE". Fue una de las frases que más repitió Andrade, una de las superestrellas latinas más importantes de la empresa en la actualidad, que estará presente el próximo 5 de septiembre en Chile.

"El ídolo" además aseguró que buscará un título en los meses que quedan de 2019 y que desearía poder tener una lucha de "máscara contra cabellera" contra Rey Mysterio.

¿Cómo sientes tu presente en WWE?

Siempre fue un sueño estar en WWE. No fue un camino fácil porque hay mucho talento y por eso este año me siento de maravilla. Esperando y buscando la oportunidad, preparándome día a día. Enfrentándome a quien sea en el ring, tratando de humillarlo para demostrar quién es Andrade. Para que todos vean quién es Andrade y la nueva cara de WWE.

¿Cuál es la estipulación que te gustaría para enfrentar a Rey Mysterio?

Me encantaría, por todos los latinos, una lucha de máscara contra cabellera. Esto por la tradición latina. Pero, para todo el universo de WWE eso no es tan llamativo. Así que me gustaría enfrentarlo si él tuviese un campeonato, en una lucha cuerpo a cuerpo.

¿A quién ves como próximo integrante del main roster de WWE?

Me tocó enfrentar a Gargano, Ciampa y hay mucho talento en NXT y espero que pronto estén en el main roster. NXT es otro mundo, otro sistema y hay que tocar puertas para llegar a demostrar quién eres.

¿El hecho de ser latino hace este camino más difícil?

No tengo tanto contemplado eso. Depende del empeño y a lo que quiere llegar cada uno. Para algunos es más fácil y para otros más difícil. Es así en todo trabajo. Si te ponen un obstáculo puedes quedarte ahí, irte para atrás o seguir adelante. El que sigue sus sueños puede llegar a ser lo que quiere. Yo quiero ser la cara de WWE y puede ser un arduo camino, pero esa es la meta.

¿Qué te parece la irrupción de AEW?

No tengo mucho conocimiento frente a la empresa. Sé que surgió otra empresa que respeto. Pero yo ahora estoy en WWE y estoy defendiendo la bandera de WWE. Estoy defendiendo que WWE sea la mejor empresa. Yo quiero ser la cara de WWE por eso estoy defendiendo esta marca. Por eso quiero que WWE no caiga y si llega más competencia es mejor, porque todos los luchadores se van a entregar al máximo.

Hace poco se mezcló el ring con el corazón en tu caso y en el caso de Seth Rollins. ¿Te gustaría enfrentar junto a Charlotte a Seth y Becky?

Me encantaría. Salir con esa victoria para demostrar que la reina y el ídolo es lo mejor que tiene la WWE.

¿Cómo viste a la fanaticada de WWE en Santiago?

Los luchadores están encantados con ustedes. Me tocó ir el año pasado y quedé fascinado. La entrega de los fanáticos en el aeropuerto, en el hotel y en la arena. Están locos y me encanta.

¿Cuál ha sido tu pelea favorita hasta ahora en WWE y cuál sería tu pelea soñada?

AJ Styles hace sacar lo mejor de ti. Las luchas con Rey Mysterio son también mis preferidas en WWE. Y lucha ensueño me gustaría enfrentar a Roman, a HHH y a Brock Lesnar.

¿Cuál es tu meta de aquí al 2020?

Tener un campeonato antes que termine el año.