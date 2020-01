Analizan Ley de Inclusión Laboral: 'Hay que contratar personas por capacidad, no por discapacidad'

La Ley de Inclusión Laboral, vigente desde el pasado abril de 2019, reserva un 1% de empleos para personas en situación de discapacidad en organismos del Estado y empresas que tengan 100 o más trabajadores. Para conversar sobre su puesta en práctica, Ciudadano ADN conversó con dos implicados en la ley: Rodrigo Arias, fundador de OpenCluster, empresa que trabaja educando sobre inclusión de personas en situación de discapacidad, y Bastián Fuentes, trabajador que padece una condropatía, enfermedad degenerativa que desgasta los cartílagos que recubren la rodilla y la rótula.

Se trata de una ley que beneficia a un grupo diverso de personas, que no son necesariamente las que se piensan. "Quienes están en silla de ruedas son un 10% de las personas en situación de discapacidad. ¿Qué pasa con el otro 90%?", se preguntó Arias, que aplaude otro aspecto de la ley: generar conciencia de lo que significa la salud de las personas. "Los colaboradores suelen no ser conscientes de su salud. Muchas veces responsabilizan a un tercero: que mi mujer no me sacó la hora al médico, que la empresa no me hace los exámenes", dice quien, a través de su empresa, ya ha trabajado con más de 110.000 personas en situación de discapacidad. "Cerca del 80% no sabían que su condición de salud tenía un efecto degradador en el tiempo. Si no soy consciente de eso a los 35 años, a los 50 voy a tener un estado de discapacidad mucho más severo".

Según explicó el profesional, el mayor porcentaje de discapacidad se encuentra en enfermedades psiquiátricas y físicas. Otras como la sordera o la discapacidad cognitiva y visual, en tanto, no son visibles. Por eso, es habitual que las empresas, "al enfrentarse a la ley, digan, ¿qué contrato?", comentó Arias. Hoy el porcentaje de empresas que cumplen con la ley apenas alcanza un 40% en el mundo privado y bordea el 30% en los organismos públicos. "El que crea la ley no cumple la ley", advirtió el profesional.

Bastián Fuentes llamó a las empresas a "contratar a las personas por su capacidad, no por su discapacidad". Si lo hacen solo por cumplir por la ley, "no están aprovechando mis habilidades", lo que repercutiría en pérdidas de productividad "y para mí como trabajador también". El trabajador también aclaró que la ley exige igualdad de condiciones en la contratación: no se puede hacer diferencia de remuneraciones con una persona en situación de discapacidad.

Sin embargo, la puesta en práctica de la ley ha tenido varios problemas, principalmente por la contratación en roles que no son aptos para la situación de la persona. Según contó Arias, "a los 3 meses empezaron a llegar a la Mutual personas por problemas psiquiátricos", generando una compleja situación, en la que "contrato a una persona con una discapacidad por cumplir la ley y la devuelvo con dos".

La aplicación de la ley responde a un cambio cultural "que quizás no va a ser de aquí a mañana", aclara Fuentes, y que tiene que ver con "que la gente reconozca que una discapacidad no es una invalidez". Iniciativas que parten con generar conciencia del uso correcto del lenguaje, dejando de ocupar palabras como minusválido. "La persona no vale menos por tener discapacidad".

Chile es el país de América Latina con el porcentaje más bajo en este tipo de cuotas, según Arias. Mientras en Latinoamérica el promedio es de 5%, en Argentina es de 4% y en Brasil llega a un 10%. Sin embargo, Arias piensa que en nuestro país "ya hay un 4%, solo que no lo saben", ya que existen discapacidades leves o moderadas que muchas veces no son visibles. "Cuando te encuentras con un operador de grúa empezando un episodio de sordera, hay que sacarlo de ahí. Hoy a los 35 gana dos millones de pesos, pero a los 50 no va a ser empleable porque va a ser sordo", reflexionó el profesional.

La fiscalización de la ley, en tanto, está a cargo de la Dirección del Trabajo, y obliga a las empresas a emitir cada mes de enero una notificación electrónica sobre su cumplimiento. Sin embargo, la multa es bastante baja: 60 UTM, 2.9 millones de pesos. "No es nada", dice Arias, para quien debería exigirse al menos el pago de 24 rentas brutas (más de 7 millones de pesos) por cada trabajador no contratado.

Para el experto, además de voluntad de los empleadores para contratar desde la capacidad, falta "conciencia y conocimiento de lo que es hoy día la discapacidad". Arias cuenta que, en las charlas que hace, "hasta la mitad hay bromas, pero desde ahí se terminan porque yo te hago consciente de que tienes al lado una persona en situación de discapacidad, y tú nunca notaste. No es que te falte una extremidad o andes en silla de ruedas". Entonces, "cuando se rompe ese prejuicio se terminan las bromas. Empiezan a decir chuta, quizás yo también podría serlo".