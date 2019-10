Ana Tijoux reflexiona entre Chile y Francia: 'Las autoridades están para responder a la ciudadanía'

La cantante Ana Tijoux se encuentra por estos días en Chile con una extensa agenda. Y entre sus actividades, vio "Pacto de Fuga", cinta a la que le hizo una canción original. "Es increíble, súper jugada y pasa por varias emociones. Es Thriller, hay partes chistosas, es emocionante, tiene compositores chilenos", admitió, indicando que le atraen "mucho las historias de fugas" y que la película tiene un carácter de "documento histórico".

"Me entretiene mucho más hacer una canción especial", reveló respecto a la composición de temas originales para obras audiovisuales, adelantando también que pronto se viene "Jauría", una serie "muy intensa y muy inspirada en cosas que pasan", con un posible estreno en marzo y donde, además, actúa. "Es chistoso. Me miro y digo 'qué estoy haciendo'", confesó, añadiendo que le atrae "ser otra persona" y que podría venir un rol protagónico en una coproducción chileno argentina.

Respecto a su actual residencia en Francia, cuenta que siente "que nunca me he ido de ningún lugar" y que "es raro, es loco, es entretenido y es una aventura", el ejercicio de volver al país donde creció. "Me siento como una cabra chica", comentó, diciendo que el próximo paso es "sembrar y hacer música".

"El mundo está movido. Para bien o para mal, pero se mueve", cuenta Tijoux, respecto a fenómenos globales como el cambio climático, donde personajes como Greta Thunberg son protagonistas.

"Greta suma. La masa popular es súper dura con la gente que tiene una voz, más allá de que lo que ella dice no es nada nuevo. Hay muchos otros activistas jóvenes, indigenistas, que vienen diciéndolo hace mucho rato. Pero suma, no resta", declaró.

Ilustrando con que ha estado en "modo instale y disco", la cantautora adelantó con respecto a su nuevo material que "estamos en pleno proceso de producción" y que su barrio ha sido inspirador, principalmente en cuanto a percusiones. "Van a haber varios invitados africanos", lanzó.

Cerrando la conversación, también tuvo palabras para la acusación constitucional contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos. "Es tan absurdo todo que yo creo que es evidente. Tiene que ver con lo grotesco, todo lo que pasó con el paro (de profesores). Fue mucho, mucho atropello. Las autoridades están para responder a la ciudadanía", reflexionó.