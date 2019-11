Amparo Noguera sobre el final de 'Río Oscuro': 'Me parece una falta de respeto'

El pasado viernes se emitió el capítulo final de Río Oscuro a eso de las 03:30 de la madrugada, horario que molestó a los seguidores de la teleserie y a algunos de sus protagonistas.

Una de ellas fue Amparo Noguera, quien en conversación con El Dínamo criticó duramente a Canal 13 por el horario de emisión. "Tú comprendes que a las 03:25 es una falta de interés total para mi gusto por el trabajo que se hizo ahí", dijo.

"A mí no me parece, creo que cuando uno apuesta por algo hay que tratar de sacarlo adelante. Creo que deberían haber apostado por esta teleserie. Claro, si le va mal, tratar de ver cómo se levanta. Es como cuando compras un producto y haberlo tirado en el peor horario, tú comprenderás que a las 03:25 de la mañana es no importarte nada", agregó.

En esa línea, "Clara" aseguró que "me parece una falta de respeto a los televidentes, para qué decir al equipo, que es a quienes ellos les debe importar".

Sobre si quedó conforme con el final de la nocturna, Amparo reconoció que no, pero porque "terminó antes de lo que tenía que terminar",

"Por supuesto que los guionistas están preparados para escribir algo, durante una cantidad de tiempo y durante una cantidad de capítulos. Cuando lo tienen que cortar antes, se aceleran las historias. Yo me imagino que eso tiene un gran cambio en la calidad del producto", explicó.