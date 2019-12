Américo lanza nuevo disco y dueto con su hija de 7 años en 'Tu sangre en mi cuerpo'

Con nuevo disco bajo el brazo y una colaboradora muy especial vuelve Américo, que estuvo conversando sobre sus novedades en Ciudadano ADN.

Su nuevo disco "Soy cumbia", donde aparece la canción "Tu sangre en mi cuerpo", su versión de un clásico ranchero donde comparte voz con su hija Domi, de 7 años. "Yo buscando por otros lados y la tenía al lado. Fue la mejor experiencia. Ella siempre está cantando, bailando y poniendo mucha luz en la casa. Se puso a ensayar y fue bien profesional, en el estudio le tocó bien poco tiempo, 20 minutos y tres tomas".

La madre de Domi, Pepa, quedó "muy contenta y también con babero" con esta canción "noble, con sensibilidad de fin de año. Uno se pone en lugar de los demás, y mi aporte era proponer un disco que trajera un poco de distensión", dijo un Américo que se mostró comprometido con el estallido social que vive el país. "Quise impregnarme de todo lo que pasa aquí, y todas esas madrugadas complicadas las ocupé en el estudio".

Un 18 de octubre que fue intenso para Américo que estaba por presentarse en Antofagasta. "A todos nos pilló de sorpresa, y ahora que ha pasado tanto tiempo uno hace sus reflexiones. La gente definitivamente se cansó, se aburrió. Necesita atención, consideración, no ser marginada. El fondo me parece muy noble, las formas por ahí se han sobrepasado, no valido la violencia ni la agresividad, y lo único que uno espera es que no quede todo en promesas sino en hechos".

"Desde que en algún momento alguien nos mal llamó los jaguares de Latinoamérica, nos pusimos la capa mal. Nos faltaba", dice Américo sobre las causas de un estallido donde destacan "las manifestaciones artísticas, que son fantásticas. A todos les sorprende afuera lo que ha ocurrido en Chile".

Además de todo, el 2019 fue un año en que la familia de Américo creció: nació su cuarto hijo, y su primer varón. "Yo ya me consideraba chancletero oficial". Además, llegó su primera nieta, Ágata, que a sus 41 años "llega a completar el pack".

"Siento que todo lo que ha pasado este año tiene que desembocar en un final positivo para nuestro país. Esta crisis tiene que traer algo bueno sí o sí, no hay otra alternativa", finalizó Américo, que planea esperar el 2020 en un show íntimo, con cena incluida, en La Florida. Ese proyecto "te da la sensación de que recibes el año nuevo trabajando".

Por último, el cantante anunció que junto a los Villa Cariño, "se vienen cosas sorpresa", además de su gira con Los Ángeles Azules, "unas personas fantásticas que me han prestado su escenario", con los que "estamos trabajando para venir a tocar muy pronto a Chile". También tuvo palabras para un colega suyo, Jorge González: "Es de hablar poco, pero muy cariñoso, muy abierto. En la previa de Lollapalooza necesitaba su bendición y me dijo 'te va a ir muy bien, este es un festival de música que pone en tensión, y tú vas a desestructurar el ambiente'. Y así fue”.