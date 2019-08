Amaya Forch relató trauma infantil por el cual no le gusta la palta

La actriz Amaya Forch sorprendió a los televidentes relatando en La Divina Comida de CHV trauma infantil por el cual no le gusta la palta.

Agustín "Pastelito" Maluenda, uno de los encargados de la velada, presentó de plato de entrada su "palta tumba y para".

"Antes de empezar debo confesar algo… tengo un trauma infantil con la palta. Yo de chica me crié en Alemania y llegue cuando tenía como 8 años de vuelta a Chile y no tenía ganas de probar la palta", comenzó relatando en la mesa.

"La Regina, que trabajaba en la casa de mi abuela, se obsesionó por lograr que yo comiera palta. Un día me agarró en la cocina, me metió una palta de este mismo tamaño en la boca y me agarró por atrás, me tapó la boca y me decía ¡Trágatela, trágatela, trágatela!", recordó.

Pese a aquello, Amaya probó el plato y confesó que de todos modos estaba rica la preparación.

Algunos de los seguidores del programa se preguntaron en redes sociales cómo no podía gustarle la palta, mientras que otros destacaron que pese a su trauma, probó el plato.



Foto: CHV