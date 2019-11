AMA's: Billie Eilish se coronó como la 'Mejor Artista Nueva' y 'Mejor Artista de Rock Alternativo'

La presentación de Billie Eilish en la ceremonia de los American Music Awards 2019, fue uno de los momentos más esperados de la noche.

En la ocasión, la cantante se llevó a casa dos premios, el de "Mejor Artista Nuevo" y "Mejor Artista de Rock Alternativo".

En la ceremonia, la estadounidense se subió al escenario para interpretar "All the Good Girls Go To Hell", tema perteneciente a su álbum debut, When We Fall Asleep, Where Do We Go?.

La actuación estuvo marcada por el "mar de llamas" que rodeó a la cantante y su hermano, Finneas, que se unió a ella en el escenario.