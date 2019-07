Amante del vino, el whisky, los paseos por la playa y las plumas: El lado B del Profesor José Maza

El astrónomo José Maza tuvo días muy ajetreados luego del eclipse total de sol del 2 de julio que se dio en la región de Coquimbo y en la Serena. Pero el científico se dio un tiempo para comentar su lado B, con algunas obsesiones y gustos varios en una entrevista para el diario El Día.

Se dice que el profesor Maza es en la actualidad, un "Rockstar", algo que se lo toma de buena manera. "Yo lo tomo como un chiste, como algo cómico, pero fíjese que el lunes y martes, cuando estuve en La Serena, fuimos a Caleta San pedro, nos sentamos en una mesa y cuando yo me dirigía hasta el baño se pararon como 50 personas. Esperaba que al menos me dejaran tranquilo, pero al salir, esa multitud me esperaba para tomarme una foto. Algo excepcional", comentó.

"Me gusta leer, ir a la playa o caminar por la arena. Cuando joven practiqué ping pong, aunque si juntábamos a un grupo de jugadores buenos, yo podía estar entre lo más malos", reconoce el científico. Respecto a su pasión por el fútbol, comenta que "mis padres eran españoles y llegaron en el Winnipeg, primero hinchaba por Unión Española, pero luego entré a la Universidad de Chile y me hice azul, peros siempre con el corazón dividido. En todo caso, en la escala de Richter, mi interés por el fútbol es de 5 grados", afirmó.

Con respecto a la cocina, el astrónomo sostiene que no está dentro de sus fuertes, "de hecho, cuando preparo un huevo revuelto, me queda separado, con eso te digo todo".

Respecto a brebajes, el científico tiene dos preferencias, el Cabernet Sauvignon y el whisky. "El vino puede significar un placer bastante grande. De hecho, el lunes fuimos a un restaurante y descorcharon un Falernia, específicamente un Carménère Gran Reserva, y apenas probé una copa. Me emociono sólo de recordarlo. En todo caso, un vino tinto Reserva o un Gran Reserva son una buena compañía para mí". José Maza finaliza todo esto con un bajativo. "Me gusta disfrutar de un buen whisky, con dos hielos".

Pero su mayor afición, por lejos, son las plumas para escribir, se destaca entre ellas, las con tinta turquesa. El científico dice que es algo de universidad y que desde entonces "tengo siete plumas fuente y como diez tinteros, con tinta azul, negra, verde, roja, morada y turquesa, que es mi favorita. Para mí, escribir de esa manera es un placer", señaló.