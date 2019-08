Álvaro Salas: 'Yo creo en la monogamia. Creo en el matrimonio para toda la vida'

En conversación con revista Sábado, el humorista Álvaro Salas habló con respecto al tema de las demandas por paternidad en su contra, las que se han destapado durante el último año.



Sobre esto, el artista aseveró que ha sido muy autocrítico, a tal punto de que "siempre digo: ¿por qué fallé? ¿Por qué me equivoqué? ¿Por qué paso por esto? Si yo me enamoré de mi señora y me case hace tantos años y hemos durado tanto tiempo".



Salas aseveró que "yo creo en la monogamia. Creo en el matrimonio para toda la vida", a pesar de que en su familia se generó un quiebre "que estamos reconstruyendo".



De paso, el artista reveló que se encuentra en tratamiento psiquiátrico por todo el estrés que generó la situación.