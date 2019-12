Álvaro Morales contó cómo fue para él enterarse de la muerte de Carolina Fadic

El actor Álvaro Morales se refirió a su amistad con Carolina Fadic, quien falleció en octubre de 2002, a la edad de 28 años.

En conversación con Jean Philippe Cretton, Morales habló sobre cómo enfrentó la muerte de su amiga. "Me llamaron por teléfono y me dijeron que la Carola se había muerto esa noche (…) Me costó caer en cuenta sobre su muerte. No podía pensarla en otra existencia que no fuera desde todo lo que proyectaba", comentó.

En esa línea, agregó que Carolina "era una persona tan alegre, tan simpática, loquilla. Dejó un forado tan grande en todos los que compartimos con ella".

Finalmente, Álvaro confesó que la muerte de su partner "dejó un vacío bastante grande".

Recordemos que la actriz falleció hace 17 años producto de un accidente vascular encefálico, mientras se encontraba en el auge de su carrera.