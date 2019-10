Álvaro Gómez: 'Siento un profundo grado de soberbia por quienes nos gobiernan'

Álvaro Gómez, actor chileno analizó la crisis que atraviesa el país por el movimiento social y gestión del gobierno.

En conversación con ADN, aseguró que lo más representativo de todo es que las manifestaciones son muy inclusivas. "Lo que uno más puede ver y apreciar es la violencia. Está el sentir de la gente que es muy inclusivo y representa casi el 90% de Chile que salió a la calle".

El actor confesó que tras todos estos días, siente que no existe una verdadera conexión de Sebastián Piñera con la gente. "Me falta empatía por parte del Presidente Sebastián Piñera y que pueda expresar que se está conectando con la gente".

Además, aprovechó de criticar las medidas que anunció hace unos días. "El mensaje que lanzó el Presidente fue muy errático y desafortunado. Habla de muy poca reflexión y tino. Ya traspasó todas las fronteras, sobre todo cómo nos ven en el resto de los países. Yo no me siento en guerra. Las medidas que ofreció son solamente inyecciones para tapar hoyos del pavimento con tierra, que se van a terminar saliendo igual. Estas no tienen proyección y carecen de estructura".

Su diagnóstico final fue que en definitiva, siente un fuerte grado de soeerbia por parte de las autoridades. "Sigo sintiendo un profundo grado de soberbia por quienes nos gobiernan. Si tu primer Ministro es tu primo y fue asesor de Pinochet, el mensaje no es bueno. Está muy mal asesorado y tiene un grado de soberbia que no lo permite recibir consejos de otras personas".

