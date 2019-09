Álvaro Escobar sorprendió con su nivel de inglés entrevistando a la estadounidense Taylor Dayne

Este viernes el Gran Rojo de TVN contó con la visita de la cantante estadounidense Taylor Dayne, ícono en los años 80, quien interpretó en el canal nacional las canciones Tell it to my heart y Love will lead you back.

Pero fue el conductor del espacio, Álvaro Escobar, quien sorprendió más a los seguidores del programa al entrevistar a la artista en inglés y hacerlo con un muy buen nivel.

Adicionalmente, la cantante Ivana Riquelme se acercó a la estrella, sorprendiendo de igual modo a todos con su fluidez en inglés.

Cabe destacar que Dayne se presentará en concierto con Sheena Easton este 7 de septiembre a las 21:00 horas en el Movistar Arena.

Revisa aquí el momento:

Así deberían ser todos los animadores de TV, Álvaro se maneja súper con el inglés #GranRojoTVN — CLOUD KIRKLAИD 🔥 (@CloudKirkland) September 6, 2019

LUCHO JARA APRENDE A HABLAR INGLES COMO EL TIO CONDUCTOR ☝️😂#GranRojoTVN — RODRIGO FERNANDO🙂 (@2019djj) September 6, 2019

Me pregunto si habrá otro animador en tv que hable tan bien el inglés como Álvaro 🙄 #GranRojoTVN — Herbert Javier (@herberth_29) September 6, 2019

Que el tío Álvaro anime Viña ya hemos pasado demasiadas vergüenzas con los otros inventando inglés #granrojotvn — Tamara (@WhataboutTam) September 6, 2019

El tío conductor se maneja brígido en inglés #GranRojoTVN — Eddy Stark 🐣 (@eddystark) September 6, 2019

Álvaro es demasiado seco!!! Es un conductor completo #GranRojoTVN — Kati (@KaatiAlarcon) September 6, 2019

Grande Álvaro 👏🏽👏🏽 #GranRojoTVN — Kaita 🏳️‍🌈 || Bundle of Chaos™ (@Lalikitita) September 6, 2019

Puedes revisar aquí la presentación completa de Taylor Dayne: