Alison Mandel y Pedro Ruminot revelaron el sexo y nombre de su bebé

En noviembre del año pasado, Alison Mandel y Pedro Ruminot revelaron que están esperando a su primer hijo juntos.

En ese entonces, los comediantes contaron que no fue tarea fácil concebir un hijo. "Alguien decidió ampliar su casita y crecer cada día un poquito más. Tengo la convicción que llegarás a un mundo más justo y hermoso. Y si bien el camino para estar juntos no ha sido nada fácil y ha sido largo, yo encuentro que estás en el momento exacto conmigo y tu papito. Y si alguien te buscó con porfía y anhelo esos fuimos nosotros, así que te esperamos con mucho orgullo de lo valiente que has sido", escribió Mandel.

Hoy, con siete meses y medio de embarazo, la pareja reveló a través de Instagram Stories que el pequeño será hombre y se llamará Fidel.

"Mi comandante pequeñito", escribió Alison sobre una imagen de su pancita, la cual estaba acompañada por la canción "Y en eso llego Fidel", de Carlos Puebla.