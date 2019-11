Alison Mandel sobre el estallido social: Ver las violaciones a los derechos humanos es desgarrador

Hace unos días, Alison Mandel compartió una triste noticia, ya que en medio de la crisis social y política de Chile su querida gatita falleció.

Tras varios días de silencio, la humorista decidió referirse a la situación actual del país. "Sigo en un luto muy profundo y doloroso por la pérdida de mi Muamia. Estoy desolada como nunca antes en mi vida pero no me puedo quedar ajena a lo que sucede en este país", partió señalando.

Posteriormente, explicó que "por alguna extraña razón siento que tener seguidores me da la responsabilidad de compartir mis opiniones con ustedes, les comparto marcas que uso y no les voy a compartir lo que siento".

"Ver las violaciones a los derechos humanos que están sucediendo nuevamente en este país es desgarrador. Leo gente que sufre más por los destrozos de cosas materiales que por muertes y desaparecidos y pienso en que soy muy afortunada de no ser de esas, de haber crecido con tantos valores alejados a lo material", agregó.

Sobre los hechos de violencia, Mandel comentó que "NADIE QUE PROTESTA QUIERE QUE HAYA VIOLENCIA, perdón que escriba con mayúscula pero veo que hay que recordarlo. Ninguno de nosotros que hemos salido con nuestras ollas a hacer ruido se alegra con la destrucción, y nada lo justifica".

"A ti que estás contra este movimiento te pregunto; Te has atendido alguna vez en un hospital? Yo si, sabes lo angustioso que puede ser esperar 15 horas en una urgencia? Puedes ponerte en ese lugar? Actualmente a mi me va bien (…) pero yo no me olvido de lo que he visto en mi vida y apoyo siempre al pueblo", concluyó.