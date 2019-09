Alfredo Sepúlveda lanza 'Papá, ¿por qué eres de la Católica?' y prepara otro libro sobre Colo Colo

Aunque se define como hincha de la U, y el primer libro de su saga fue "Papá, ¿por qué eres de la U?", el periodista y escritor Alfredo Sepúlveda se atrevió y va por la historia del equipo cruzado contada para niños en su nuevo lanzamiento, "Papá, ¿por qué eres de la Católica?", el que presentó en entrevista con Ciudadano ADN.

Un acercamiento que "me costó más porque sabía menos, tuve que investigar más, pero traté de hacerlo con el mismo espíritu de toda la saga", contó, adelantando que en diciembre se viene el tercer libro, esta vez dedicado a Colo Colo. "Estoy medio operado de los nervios con el fanatismo, no se deja de serlo pero no se me va la vida porque escriba la historia de otro equipo", dijo.

Sin embargo, al escribirlos detectó que "en los tres hay mucha historia compartida", además de que "mi misión como narrador es tomarla de ambos tipos de vista. El libro se debe a sus lectores más que al autor".

Sepúlveda definió sus tres libros como "la historia de los clubes narrada para niños de 8 a 12 años", agregando que "hay un papá y un tío malévolo que quiere cambiar al niño de adscripción, por eso el papá se altera muchísimo y comienza a relatarle la historia".

Un formato que, dice satisfecho, los niños han tomado con interés. "La historia puede estar lejos del público infantil, el interés por la historia se desarrolla más tarde, los niños son unas máquinas del futuro. Pero el efecto es que digan 'esto no pasó solo hoy día, sino que tiene un desarrollo más antiguo'".

En el caso de "¿Papá, ¿por qué eres de la Católica?", la historia se ilustra con la participación de figuras legendarias como Sergio Livingstone, el que "muchos niños que hoy tienen 9 años ni siquiera lo alcanzaron a ver en medios de comunicación".

Y al contar la historia de tres clubes que promedian 90 años de historia y cubren varias generaciones, "se produce un hecho extra libro, que es la posibilidad de una gran conversación familiar, si es es hincha del mismo club".

El autor también contó cómo las entrevistas que hizo en su proceso de investigación previo a la escritura le permitieron caracterizar a los hinchas de cada equipo. "La U tiene la base de estar a favor de la U sin importar lo que ocurra, Colo Colo tiene la base del sacrificio, y la Católica tiene una cosa de inclinación por el juego bonito a pesar de todo, de perder campeonatos incluso, por el espectáculo. Es un valor de la institución que la ha permeado".

Entre sus nuevos proyectos, adelantó, está seguir con historias de otros clubes dirigidas al público infantil ("me han pedido mucho el de Wanderers, debería ser el cuarto, hay que empezar a ver a los capos de provincia", confesó), pero el más importante para 2020 es un libro histórico sobre la Unidad Popular, cuya investigación y la de Colo Colo se toparon en 1973. "Fue un año clave tanto para la vida política del país como para el fútbol. La secretaria de Allende dijo que él respiraba cuando jugaba Colo Colo porque eso ponía un poco en pausa las cosas", contó.

Sepúlveda finalizó anunciando que presentará "Papá, ¿por qué eres de la Católica?" este domingo 28 de septiembre a las 16:45 hrs. en el Festival de Autores de Santiago (FAS), en el Centro Cultural Gabriela Mistral.