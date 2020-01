Alex Anwandter a horas de debutar en Olmué: 'Va a ser muy lindo cantar 'Paco Vampiro' en TVN'

De paso por Chile tras radicarse en Nueva York, Alex Anwandter se prepara para debutar en el Festival del Huaso de Olmué este sábado 18 de enero, además de una fecha en la explanada de Matucana 100 (este jueves 16) y dos en la discotheque Blondie (sábado 1 y domingo 2 de febrero).

Anwandter también pasó por Ciudadano ADN, donde contó cómo se vivió el estallido social desde fuera. En el extranjero, contó, "todo el mundo piensa que somos un país rico porque tenemos billonarios. Y no, hay que explicar que el nivel de desigualdad es extremo y hay conflictos profundos por un sistema impuesto por la dictadura. Es una explicación larga que hay que dar".

En medio del estallido, el músico lanzó su tema "Paco vampiro", que causó polémica por su letra. Incluso, un video en redes sociales asegura que una ciudadana habría sido amenazada con un arma y obligada a bajar de su automóvil por un funcionario de Carabineros por ir escuchando la canción. Una denuncia que lo impactó. "Por qué un carabinero te detiene por ir escuchando X canción. Eso es propio de la dictadura. Se tienen que aguantar, así de sencillo. Carabineros es una autoridad que está ahí para servirnos a nosotros, no al revés. No porque a una niña detenida le digan 'ábrete de piernas' ella tiene que obedecer".

A horas de pisar el Patagual, Anwandter demostró su entusiasmo con la invitación al Festival de Olmué. "En la elección de la parrilla no escogieron artistas de evasión, sino gente que tiene cosas que decir. La invitación que me hicieron a mí fue 'haz tu show'. Y eso me parece sano y respetuoso". Además, tiene la importancia de ser "el primer show masivo donde hay una especie de diálogo nacional" en el país después del 18 de octubre. "Va a ser muy lindo cantar esta canción nueva y decir paco conchetumadre en TVN".

Desde su nueva vida en Nueva York, el músico tiene una vista privilegiada de la situación mundial, donde "hay una fuerza reaccionaria muy grande que ahora está en el poder, con el resurgimiento del fascismo, y hay movimientos populares tratando de hacer que retroceda. Hice un disco sobre eso", dijo, a propósito de "Latinoamericana" (2018), su última placa. Sin embargo, asegura que no está tan inmerso en la vorágine neoyorquina. "Yo siempre estoy en mi casa. Ser músico es o estar en la casa haciendo música o viajando, es extraño eso".

La visita de Anwandter a Chile coincide con la votación por el matrimonio igualitario en el Senado. Sobre la situación de la diversidad sexual, piensa que "no debería limitarse a derechos, sino de un clima de respeto a la población LGBTIQ. Las leyes no bastan. La Ley Zamudio no tiene mucho efecto en la vida de las personas. Vas a una comisaría y no te pescan. A una pareja casada del mismo sexo igual la pueden matar en la calle de un palo en la cabeza si los prejuicios de la gente no cambian".

Por lo mismo, tiene esperanzas en que la nueva Constitución pueda "asegurar derechos básicos para las personas, y no esté todo en el salvaje mundo del mercado. Es importante que se escriba en una Constitución palabras como dignidad y derechos. Es súper linda la oportunidad como país que tenemos".

Y pese a su intensa actividad musical, la faceta cinematográfica de Anwandter está, por el momento, congelada. "Está súper precario el tema", expresó. En Chile, según explicó, "el cine independiente, paradójicamente, es súper dependiente de los fondos estatales, que son miserables. Gastan 200 millones en la campaña del agua que copiaron de Israel, y eso es una película de ficción que se dejó de hacer".