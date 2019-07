Alejandro 'Mono' González y su postulación al Premio Nacional de Arte: 'Me da vergüenza'

Con más de cincuenta años de trayectoria, es un símbolo del arte callejero chileno y en específico del muralismo, disciplinas que lo tienen como candidato al Premio Nacional de Arte 2019. De eso conversó el trazador Alejandro "Mono" González con Ciudadano ADN.

Es uno de los fundadores de la mítica Brigada Ramona Parra, aunque le da "vergüenza decirlo, porque somos muchos". Y es el mismo sentimiento que se le despierta a la hora de hablar de su postulación al mayor reconocimiento a la trayectoria en el arte chileno. "Me da vergüenza, porque los premios tienen que ver con la élite, con la cultura hegemónica. Esto (el muralismo) tiene que ver con la calle", sostuvo.

Una calle donde, cuenta, "muchos de los que pintan no son artistas, sino personas que quieren manifestarse". Ahí, los artistas experimentados como González ocupan un rol de "chamanes, de mediadores entre lo que quieren y lo que no saben hacer. Somos como el gásfiter del barrio, pero acá son otro tipo de soluciones".

Soluciones que van más allá del tradicional rayado o graffiti, que "es una expresión cultural, nos guste o no nos guste, a mí personalmente no me gusta”, dice González. "Hay una manifestación ahí, no pretenden hacer obras de arte, pretenden provocar. Pero nosotros los invitamos a que crezcan".

Es justamente desde ese lugar donde han surgido artistas de muralismo de las generaciones más jóvenes, como el reconocido Inti, que "hoy subasta sus obras de arte de 20.000 euros para arriba. Pero acá las galerías no lo van a comprar ni vender, en esta sociedad de mercado. En la calle la cosa no es de mercado", recalca el pintor. Porque, según dice, "afuera es otra cosa", reflexionando cómo en el extranjero el muralismo callejero ha pasado a ser parte de la cultura oficial.

González prefiere continuar en su labor de pintar muros, como lo hizo en el Museo a Cielo Abierto en San Miguel, donde es director de arte. Cuenta que quiere llegar a comunas como Renca, Cerro Navia o La Pintana, para "convertir muros ciegos y rayados en museos".

Si obtuviera el Premio Nacional de Arte, postulación para la que han puesto su firma diversas personalidades del mundo de la cultura, González insiste que no sería "para mí, sino para una cultura de la periferia, que ha costado un mundo que se vea" y que "no tiene que ver con folclor ni con artesanía, sino con cómo pasa a ser patrimonio algo con lo que las nuevas generaciones han crecido".

"Esta candidatura para la academia puede ser una provocación, pero una provocación sana", sostuvo.

Y a futuro, dice, se proyecta simplemente “pintando nomás”, y haciendo escuela entre los más jóvenes, esperando "que cada uno vaya agarrando su estilo, su individualidad". Por mientras, busca difundir aún más su arte a través de sus redes sociales como Instagram y Facebook, que "las manejo yo, y hay que usarlas, también son un soporte".