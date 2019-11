Alejandro Goic: 'En Chile si alguien dice 'no', se transforma en el Che Guevara'

Con "una esperanza, y una gran inquietud de que hay que encontrar una salida" a la crisis, se mostró el actor Alejandro Goic, en entrevista con Ciudadano ADN.

"Se vea venir, absolutamente", dijo sobre este estallido social. "Era cosa de revisar las obras de teatro, sobre todo de los más jóvenes", dijo, agregando que "este es un país completamente depresivo", y que "el 2013, Fernando Atria habló de una bomba que si no se desactiva va a explotar inevitablemente".

Impactado con las encuestas "con un sesgo de derecha" que muestran que el 80% de los chilenos está de acuerdo con un cambio constitucional, afirmó que considera "un poquito estúpido el argumento de que no está en la prioridad, porque uno no vive en la constitución, tiene problemas de salud, transporte, bienestar". Para él, una propuesta de nueva Constitución "tiene fundamentos políticos".

Y tras protagonizar una polémica al no querer compartir estudio con Patricia Maldonado en el matinal "Mucho gusto", en Mega, Goic contó que la reacción de la gente ante su decisión fue "una cosa abrumadora, como que yo era Juan Bautista. Por qué, si lo único que yo dije fue 'no'. Vivimos en un país donde se ha normalizado lo inaceptable. Entonces, alguien que dice 'no' se transforma en el Che Guevara".

Goic también se mostró crítico de la actuación del presidente Sebastián Piñera a la hora de conducir la crisis, siendo para él acusable de "delitos de lesa humanidad" tras las acusaciones de violaciones a derechos humanos que han salido a a luz. "Es dificil pensar que algún carabinero actuó bajo el efecto de la droga. Uno podría pensar en una metodología para provocar terror".

Por eso, cree que una acusación constitucional contra Piñera "es un error político profundo, que va a lograr producir en torno a su figura unidad. Si no se va a ganar, es una victoria que tú le otorgas a quien acusas". Para Goic, el camino es una "denuncia en los Tribunales de Justicia".

También comentó que "la naturaleza de nuestro presidente es la astucia, lo que en buen chileno llaman la pillería. Manda 15 proyectos de los cuales 6 o 7 son nuevos, todas y cada una benefician directamente a los empresarios".

"Yo creo que hay una salida" a la crisis, afirmó, esbozándola a partir de "que la decisión no la tome ni Piñera ni el Parlamento, que la decidan los 18 millones de ciudadanos", aplaudiendo los "miles de cabildos de gente joven, que estaba preocupada de comprarse el último iPhone, o del fútbol, hoy día esté discutiendo el futuro de su comunidad, de nuestra patria. Eso es maravilloso".

Goic hizo un llamado a "cuidar la democracia" defendiendo el voto obligatorio ("esos derechos de los cuales disfrutan costaron vidas humanas"), y señalando que "el único bien que el proletariado ha conquistado en 200 años en la democracia. Y tenemos que cuidarla porque está muriendo".

Para él, está pendiente "la gran conversación chilena. Chile primero tiene que recobrar su identidad: si Chile no gana la Selección, no existe. Hay que restituir, construir. Necesitamos un nuevo pacto social".

Y ante la situación mundial, que incluye alertas climáticas y colapsos económicos generalizados, "si no nos paramos a conversar y a cambiar las reglas del juego, nos vamos a ir a la chucha". Por eso, finalizó, "apelo a la gente de derecha a que reflexionen y no saquen cálculos mezquinos, enanos, diminutos. Lo necesitamos para el futuro de Chile".