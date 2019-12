Alejandro Berríos inauguró Ley de Identidad de Género: 'Esto te libera. Soy quien siempre quise ser'

Hace pocos días entró en vigencia en Chile uno de los avances más importantes en materia de derechos a las personas trans, la Ley de Identidad de Género. Uno de los principales impulsores de esta iniciativa ha sido el MOVILH, por lo que Ciudadano ADN conversó con su vocero, Oscar Rementería, y con Alejandro Berríos, uno de los primeros en tramitar su cambio de nombre y sexo legal.

Se trata de "un avance histórico para nuestro país, pero tiene falencias", según Rementería, apuntando principalmente a los menores de 14 años, que no son considerados. "Es un error, porque la identidad de género no es algo como el derecho a voto. Uno la siente toda la vida".

Para Alejandro, de 21 años, "es tremendo" este cambio, ya que "a pesar de que yo ya había logrado tener mi apariencia, el carnet de identidad era un tema. Siempre es como una yayita que te traten por tu nombre legal siendo que tu apariencia no coincide con tu identidad". Según contó, dentro de 45 días tendrá su nuevo carnet, con la identidad que lo representa.

Recordó que, antes de su transición, "estuve cinco años usando una faja completa, y era atroz el dolor de espalda. Mi mamá me dijo que no soportaba verme así", y lo apoyó económicamente para operarse en Lima, donde "hay un doctor súper conocido dentro del círculo trans que hace operaciones. Me salió como dos millones de pesos. Aquí es más caro. Pero allá estuve solo".

Rementería apuntó que todas las semanas el MOVILH recibe a personas que requieren apoyo para su transición de género. "La gran mayoría son historias más tristes, de gente que no cuenta con el apoyo de la familia", aunque "de diez años hacia ahora, esa tendencia ha ido cambiando. Hemos tenido avances", donde destacó como influencia la figura de Daniela Vega y "Una mujer fantástica": "Lo que ella mostró en esa película es la verdad que sufren las personas trans. Como les faltan el respeto, como si fueran ciudadanos de segunda categoría".

El vocero del MOVILH también contó que "la Universidad de Chile ha sido pionera en el trato respetuoso a las personas trans" por lo que el DEMRE respetará el nombre social de quienes vayan a inscribirse a la próxima PSU. A contar de esta nueva ley, lo mismo ocurrirá en todas las instituciones, como las Isapres. Este cambio, según Rementería, "uno lo ve como un trámite, para ellos les cambia toda la vida".

La decisión de operarse "fue súper difícil", recordó Alejandro, "A mí me gusta mucho la música, tengo una banda -"Sueño Rosa"- y podía llegar a un tono de voz súper alto, y pensaba 'no quiero perder lo que más me gusta por algo que realmente quiero'. Hasta que un día iba en micro, vi una señora y dije 'no quiero envejecer como una señora'". Así, comenzó a hormonarse y a prepararse para la operación.

Al recordar su infancia, la describe como "súper complicada, mis compañeros me la hicieron muy difícil. Yo quería jugar a la pelota y no me dejaban, me decían marimacho. Me pegaron mucho. Lo que me salvó fue estar en el coro".

Y a la hora de entregarle un mensaje a quienes estén pasando por una situación similar, les dijo "que sean fuertes, si esto es realmente lo que quieren, los va a liberar. Esto te libera, te quiebra, te saca de un lugar donde no querías estar. Ahora soy la persona que siempre quise ser desde niño. Soy yo por fin".