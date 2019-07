Alejandra Valle y el despido de Cata Pulido: 'Entiendo y comparto la decisión que tomó el canal'

Siguen las repercusiones por el despido de Catalina Pulido por parte del canal La Red. Tras el comunicado emitido por la excasa televisiva de la exanimadora, Alejandra Valle, conductora del programa "Intrusos" y compañera de panel de Pulido, comentó la decisión tomada.

En conversación con LUN, la periodista sostuvo que: "Desde el punto de vista profesional, la verdad es que entiendo y comparto la decisión que tomó el canal. La noticia nos deja a todos muy tristes en lo humano. Ella es una mujer esforzada, madre de familia y nunca es bueno que una persona se quede sin trabajo", comentó.

Estas declaraciones se suman a lo escrito por la comunicadora en su cuenta de Twitter (que este sábado borró), donde sostuvo que: "esa era la oportunidad que le dimos y en eso quedamos. Sin embargo, no lo hizo. Creo que todos quedamos un poco plop. Ese fue nuestro error. Esperar que ella lo entendiera y lo hiciera como estaba planificado. Y claro, se vio tibio", agregó.

Otra que comentó lo sucedido con Pulido fue su excompañera en el panel de "Intrusos", Claudia Schmitd: "ella tiene claro que se equivocó (al no ir con cinturón de seguridad puesto), quizás su aparición del lunes fue con todo muy reciente. Tiene la sensación de que tiene que hacer otro mea culpa. Ese día (el lunes) ella todavía estaba en shock y no estaba con la claridad con la que quizás lo enfrentaría hoy. Lamento que no haya tenido la oportunidad de hablar después, con el correr de los días, con todo más aterrizado", comentó Schmitd.