Alejandra Valle tras su salida de 'Intrusos': 'No sé si quiero estar en esa televisión. Quedé mal'

Luego de su salida de "Intrusos" de La Red (tras el altercado con Carabineros de su compañera de labores Catalina Pulido), la vida de Alejandra Valle cambió de forma drástica: no solo dejó la televisión sino que cerró su Twitter, algo que, confiesa, quería hacer hace tiempo.

"Tras el último episodio (donde fue criticada por hacer una analogía entre la detención de Pulido y el asesinato de Camilo Catrillanca, y expresarse con duros términos a la institución uniformada) me salí de Twitter, sentí que no tengo por qué estar aguantando esto", dijo en conversación con Ciudadano ADN.

"Uno entiende, la farándula es una temática que da para que te molesten. Pero yo pedí disculpas, siento que se entendió como una declaración de principios mía, que no era. Me arrepiento de haber tenido esa conversación privada de manera pública", sostuvo, agregando que el error fue "generalizar, porque es una institución gigante donde hay personas", aunque aseguró que "hay problemas y tenemos que visualizarlos para poder hacer algo".

Sobre las consecuencias que el episodio con Carabineros tuvo para Pulido, expresó que "lo lamento porque ella me caía bien, era una divertida compañera de trabajo, aunque después de lo último que hizo no me quedan muchas ganas", en alusión a la dura respuesta -a través de un comunicado de prensa- que la actriz tuvo a sus dichos.

Y respecto al aparente fin de la farándula en la televisión abierta, Valle comentó que "yo creo que los medios cambian y el público cambia, pero la farándula tampoco ha desaparecido, está en noticieros y matinales. Cada uno tiene su propio espacio".

En su opinión, el medio televisivo entró en un ciclo donde se le dio "demasiada importancia a las redes sociales, y creo que está bien que la gente tenga su opinión pero ya nos faltamos el respeto. Twitter se transformó en una guerra de escupos, ¿qué sentido tiene eso para la sociedad? Eso fue un error nuestro y tenemos que hacer algo para revertirlo".

La crítica que más le dolió, aseguró, es "que me dijeran que soy intolerante. Seguramente sí lo soy un poco y por eso me llega el dedo en la llaga".

Hoy, sus planes están alejados del mundo televisivo. Luego de personificar a Herodes en una renovada versión musical de "Jesucristo Superestrella" ("estuvo increíble hacer un personaje masculino", dijo), espera volver al teatro en noviembre, al tiempo que está por lanzar una serie de microdocumentales financiados por la Fundación Isabel Allende sobre violencia simbólica derechos sexuales y reproductivos, un tema que la apasiona. "Yo me he ido desarrollando desde donde quiero aportar", sostuvo.

Y a la televisión abierta, aseguró, no tiene intenciones de volver por ahora. "Quedé con una sensación un poco fuerte, como de niño golpeado. Lo que pasó fue súper fuerte y no sé si quiero tener esa exposición diaria. No sé si quiero estar en esa televisión. Quedé mal", contó, haciendo un contrapunto con su experiencia en Radio Pudahuel, donde hoy conduce "Las muñecas se peinan" junto a Claudia Sáez. En la emisora, dijo, "la gente es amable, amigable, te mima. Eso me hizo súper bien".

Eso sí, consideró que a la televisión podría "volver con algo que tenga que ver con la actualidad noticiosa y con mirada de género, pero sabemos que eso no va a pasar, está difícil".

"Es difícil buscar trabajo, todos los canales parecen pueblos fantasmas", agregó, en referencia a la ola de despidos que han sufrido. "No he ido a buscar pega, más bien he estado en reuniones. Mucho proyecto", confesó.

Y consultada si haría un matinal junto a Cathy Barriga, aseguró que “no, porque a ella no le gusta la gente que le lleva la contra". Pero sí trabajaría con un político "que tenga que ver con lo que yo pienso. De la UDI no. Con la Bea (Sánchez), todo el rato".