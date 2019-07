Ale Valle tras su salida de La Red: 'Hace rato que venía pensando en hacer otro tipo de periodismo'

Tras las duras críticas que se despachó contra Carabineros, calificándolos de "cerdos y ladrones", Alejandra Valle fue desvinculada este martes de La Red.

A través del programa que ella conducía, Intrusos, confirmaron su salida al aire, donde señalaron que la periodista "ocupó un lugar importante en nuestro programa y en nuestras vidas también".

Ahora, fue la propia Ale Valle quien se refirió a su salida del canal en el que estuvo por cerca de nueve años, asegurando que no fue un despido sino un acuerdo. En conversación con LUN, confesó que "siento que los acontecimientos del último tiempo apuraron de alguna manera una decisión que yo igual venía pensando".

"No quiero renegar del canal que me dio un montón de oportunidades, tampoco de Intrusos, que es un programa que quiero mucho, pero hace rato que venía pensando en hacer otro tipo de periodismo, que a mí me importa más en este momento", agregó.

En esa línea, contó que no es la primera vez que deja un trabajo y que, por lo mismo, tiene "una mezcla de sensaciones que van desde angustia hasta alivio, incertidumbre sobre el futuro".

Asimismo, explicó que Intrusos no era su único trabajo y que ahora mismo tiene un colchón: "Con un sueldo menos, como pasaría en cualquier casa, hay que apretarse el cinturón como dijo mi marido y seguiremos adelante así. Soy súper normal, no soy gastadora, vivo con los dos pies en la tierra, así que a seguir no más (…)", señaló.