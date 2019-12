Ale Valle dio tajante respuesta al ser consultada sobre si volvería o no a un programa de farándula

Este viernes recién pasado, Ale Valle reveló en el programa Podemos Hablar que nunca más trabajaría en farándula tras su salida de Intrusos.

En conversación con Julián Elfenbein, la periodista explicó que esta decisión la tomó porque "ahora encontré un nuevo camino en mi carrera y siento que me encontré conmigo misma, con la que siempre fui".

En esa línea, comentó que ahora es "la que sale a la calle a manifestarse cuando quiere hacerlo, o cuando necesita hacerlo… la que está en los temas contingentes".

Al ser consultada sobre si su decisión implicaba dejar la televisión para siempre, Valle respondió que "en el fondo te cuestionan un poco por haber estado metida en otros temas, ¿cachay?. Y eso no es porque no se pueda, sino porque hay un cuestionamiento a los temas (de los que se habla)".

"Ahora que me he encontrado con esto otro, siento que soy la que siempre he querido ser y la que siempre fui y la había abandonado un poquito, la había dejado de lado", reflexionó.

Respecto a los cambios económicos que ha sufrido tras su salida de la tele, Ale admitió que se ha visto un poco complicada, pero que por suerte su pareja volvió a trabajar. "Nosotros tenemos una vida austera, por suerte. No somos de grandes lujos tampoco, lo máximo era salir a comer con los amigos y nos restringimos las veces de salir", comentó.